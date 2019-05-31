В Лабинском районе следователи проводят проверку после того, как пенсионера отказались принять в санатории из-за возраста

СЕГОДНЯ 14:36 2019-05-31T14:43:13+03:00

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Следователи Лабинского района заинтересовались инцидентом, который произошел в марте 2018 года. Тогда 86-летний Николай Кацко оплатил аванс за путевку в санатории «Лаба». За двухместный номер для себя и сопровождающей его родственницы он перечислил по почте всего 11 600 рублей.

- В сентябре договорился заехать в санаторий. Ему выставили счет, где указали время и условия проживания, - рассказывал «КП» - Кубань» адвокат Виталий Кацко. - После этого Николай Романович пошел в поликлинику, прошел медосмотр и получил санаторно-курортную карту. В ней было написано, что противопоказаний к поездке нет.

Однако позже мужчина получил отказ в размещении.

- В сентябре 2018 года сотрудники санатория отказали пенсионеру в его размещении в оздоровительном учреждении и оказании санаторно-курортного лечения, ввиду достижения последним преклонного возраста, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю.

В марте суд встал на сторону пенсионера и решил, что пожилой человек должен получить 110 433 рубля. Это деньги, уплаченные за бронирование путевки, неустойка, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. 50 тысяч из этой суммы - моральный вред.

Крымский районный суд вынес снова решение в пользу Николая Кацко, правда, компенсацию снизил почти в 4 раза.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства отказа в принятии пенсионера, - добавляют в ведомстве. - По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU