2019-05-28T16:30:10+03:00
Общество

Санаторий, не продавший путевку 86-летнему мужчине из-за возраста, отказался платить компенсацию

Руководство здравницы обжалует решение суда [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Ранее представители санатория сказали, что подавать апелляцию не будут.Ранее представители санатория сказали, что подавать апелляцию не будут.
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Эта история тянется вот уже полтора года, но, кажется, точка будет поставлена не скоро. Началось все с объявления в газете, на которое наткнулся 86-летний Николай Кацко из Крымска. В санатории «Лаба» для ветеранов и пенсионеров были скидки. Мужчина давно хотел отдохнуть, потому поспешил оформить путевку.

- В апреле он оплатил часть суммы за двухместный номер для себя и сопровождающей его родственницы, - рассказывал «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Виталий Кацко. - Деньги он перечислил по почте - всего 11 600 рублей. В сентябре договорился заехать в санаторий. Ему выставили счет, где указали время и условия проживания.

Однако в сентябре 2018 года он получил отказ от санатория.

- Нам говорят: «Он у вас слишком старый». Как это понять? - спрашиваем. А они прямым текстом: «Пусть умирает дома, а не у нас в санатории», - вспоминает тот разговор Виталий Кацко.

Удивительно было и другое - аванс, который заплатил пенсионер, в санатории вернуть отказывались. Потому родные пенсионера и подали в суд.

На заседании, которое прошло в марте 2019 года, представители санатория заявили - их не так поняли. Мол, отказали в путевке они не из-за возраста, а из-за отсутствия геронтолога, который должен наблюдать за пожилыми людьми. Но мировой судья Крымска встал на сторону Николая Кацко. 86-летнему ветерану труда присудили 110 433 рубля. Это деньги, уплаченные за бронирование путевки, неустойка, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. 50 тысяч из этой суммы - моральный вред.

Николай Кацко после окончания судебного заседания Видео: Алексей АВАНЕСЯН.

Тогда представители санатория сказали, что обжаловать решение не будут, потому что считают его правильным. Вот только на деле выплачивать компенсацию пенсионеру никто не собирался.

- Санаторий все же подал апелляцию. Жалобу будет рассматривать Крымский районный суд, - поясняет Виталий Кацко.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Слишком стар»: 86-летний житель Кубани выиграл суд у санатория, отказавшегося продать путевку из-за возраста

86-летний Николай Кацко из Крымска заметил рекламное объявление - в санатории «Лаба» для ветеранов и пенсионеров скидки на путевки. Мужчина воодушевился, давно хотел съездить отдохнуть, а тут - такая удача. Сам он - ветеран труда, малолетний узник концлагеря. До выхода на заслуженный отдых долгие годы работал завхозом в местном колледже (читайте далее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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