Санаторий, не продавший путевку 86-летнему мужчине из-за возраста, отказался платить компенсацию
Эта история тянется вот уже полтора года, но, кажется, точка будет поставлена не скоро. Началось все с объявления в газете, на которое наткнулся 86-летний Николай Кацко из Крымска. В санатории «Лаба» для ветеранов и пенсионеров были скидки. Мужчина давно хотел отдохнуть, потому поспешил оформить путевку.
- В апреле он оплатил часть суммы за двухместный номер для себя и сопровождающей его родственницы, - рассказывал «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Виталий Кацко. - Деньги он перечислил по почте - всего 11 600 рублей. В сентябре договорился заехать в санаторий. Ему выставили счет, где указали время и условия проживания.
Однако в сентябре 2018 года он получил отказ от санатория.
- Нам говорят: «Он у вас слишком старый». Как это понять? - спрашиваем. А они прямым текстом: «Пусть умирает дома, а не у нас в санатории», - вспоминает тот разговор Виталий Кацко.
Удивительно было и другое - аванс, который заплатил пенсионер, в санатории вернуть отказывались. Потому родные пенсионера и подали в суд.
На заседании, которое прошло в марте 2019 года, представители санатория заявили - их не так поняли. Мол, отказали в путевке они не из-за возраста, а из-за отсутствия геронтолога, который должен наблюдать за пожилыми людьми. Но мировой судья Крымска встал на сторону Николая Кацко. 86-летнему ветерану труда присудили 110 433 рубля. Это деньги, уплаченные за бронирование путевки, неустойка, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. 50 тысяч из этой суммы - моральный вред.
Николай Кацко после окончания судебного заседания Видео: Алексей АВАНЕСЯН.
Тогда представители санатория сказали, что обжаловать решение не будут, потому что считают его правильным. Вот только на деле выплачивать компенсацию пенсионеру никто не собирался.
- Санаторий все же подал апелляцию. Жалобу будет рассматривать Крымский районный суд, - поясняет Виталий Кацко.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
«Слишком стар»: 86-летний житель Кубани выиграл суд у санатория, отказавшегося продать путевку из-за возраста
86-летний Николай Кацко из Крымска заметил рекламное объявление - в санатории «Лаба» для ветеранов и пенсионеров скидки на путевки. Мужчина воодушевился, давно хотел съездить отдохнуть, а тут - такая удача. Сам он - ветеран труда, малолетний узник концлагеря. До выхода на заслуженный отдых долгие годы работал завхозом в местном колледже (читайте далее)
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ИСТОЧНИК KP.RU