Директор департамента архитектуры администрации Сочи пойдет под суд

СЕГОДНЯ 12:52 2019-06-11T12:55:06+03:00

Он согласовал незаконную выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома, который был построен с нарушениями

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Первым заместителем прокурора края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего директора департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Сочи Владимира Малова. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В феврале 2018 года чиновник согласовал незаконную выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома, расположенного по улице Ленина. При возведении этого объекта были допущены нарушения: незакончены отделочные работы, допущены нарушения требований пожарной безопасности. Несмотря на это, обвиняемый без проверки документов подписал лист согласования к разрешению на ввод в эксплуатацию здания.

- Данное разрешение согласовал и первый заместитель главы администрации Сочи Мугдин Чермит, который приговором суда признан виновным в двух эпизодах превышения должностных полномочий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Вину Владимир Малов не признал.

- Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Сочи. Чиновнику грозит наказание в виде штрафа на сумму до 120 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU