В Сочи осудили бывшего директора МУП «Водоканал»

СЕГОДНЯ 11:03 2019-06-14T11:03:15+03:00

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- Центральный районный суд города Сочи вынес обвинительный приговор в отношении 58-летнего бывшего директора МУП «Водоканал» Винарского Сергея. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, (превышение должностных полномочий), - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Было установлено, что в декабре 2017 года застройщик обратился в предприятие с заявлением о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, который находится на улице Белорусской Адлерского района. Мужчина предоставил документы на объект с явными несоответствиями. Строение не было включено в инвестиционную программу МУП «Водоканал» на 2018-2022 год. Документ не предусматривал оплату, хотя на тот момент в Сочи уже были установлены тарифы на эти услуги.

- Бывший директор все же выдал разрешение на незаконное подключение многоквартирного дома к сетям. В результате от его действий пострадала организация, а также государство. Общая сумма ущерба составила 38 миллионов рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Бывший директор МУП «Водоканал» Винарский Сергей по решению суда проведет в колонии-поселении 1 год и 5 месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU