Прокуратура запросила 9 лет тюрьмы для Кристины Шидуковой, убившей мужа в разгар семейной драки

СЕГОДНЯ 17:44 2019-07-12T17:44:46+03:00

У Кристины и Ахмеда есть маленький сын Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Сегодня, 12 июля, в Геленджике гособвинение озвучило наказание, которое они требуют для 28-летней Кристины Шидуковой - 9 лет тюремного заключения.

- Коллегия присяжных заседателей единогласно признала подсудимую виновной в совершении инкриминируемого ей преступлений - умышленного убийства - посчитав ее, не заслуживающей снисхождения, - прокомментировали решение в прокуратуре Краснодарского края.

Напомним, за освобождение женщины, жертвы семейного насилия, от уголовной ответственности ратовали сотни человек. С своей петицией они обратились к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

- Домашнее насилие в России - проблема, на которую принято закрывать глаза. При этом масштаб данной социальной проказы носит характер эпидемии. Согласно статистике Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, около 40% всех тяжких преступлений — преступления в семье, и в 93% их жертвами становятся женщины. По результатам опросов Росстата, в 2016 году домашнему насилию подверглись 16 млн женщин. Требуем не лишать свободы несправедливо обвиненную молодую мать Кристину Шидукову, - говорилось в обращении.

Ранее в адвокатском бюро, осуществлявшем защиту Кристины Шидуковой, заявляли о том, что следствие неверно квалифицировало преступление. Действия женщины были необходимой обороной.

Однако в понедельник, 15 июля, суд Геленджика должен озвучить приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU