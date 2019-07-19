В Новороссийске возбудили уголовное по факту избиения журналиста

СЕГОДНЯ 10:31 2019-07-19T11:41:29+03:00

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Следователи Новороссийска возбудили уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной деятельности журналиста" после нападения на корреспондента "Нашей Газеты" Ольгу Макаренко.

- Надзорное ведомство согласилось с принятым процессуальным решением, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, инцидент произошел вечером 22 июня в районе Суждукской косы, где прорвало канализацию. Это место защищают от застройки местные активисты-экологи. По словам очевидцев, нечистоты стекали в море и лиман неподалеку.

23 июня посмотреть за работой специалистов поехала журналистка «Нашей газеты» Ольга Макаренко. Девушка захотела снять на камеру, как идут работы и взять комментарии у специалистов. Но к месту аварии ее не пустили, мол, это небезопасно. Ее скрутил один из сотрудников «Водоканала», а представитель администрации города выхватила у нее телефон и ударила рукой по голове. Местные власти опровергают эти данные и считают, что журналистка напала первой.

- Я получила редакционное задание и поехала в район Суджукской косы, - рассказывала "КП" - Кубань" Ольга Макаренко. – Район аварии не был огорожен лентой, рядом с рабочей техникой ходили 2 человека в казачьей форме. Когда подошла ближе к месту ЧП, меня остановил человек в кубанке, на место аварий пройти не запретил и посоветовал обратиться к начальству. Я пошла дальше на всякий случай достала телефон и стала снимать на камеру.

- Дело возбуждено в отношении сотрудницы администрации, - сообщили в ведомстве. - Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU