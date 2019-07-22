2019-07-22T08:20:46+03:00
Происшествия

Погода на Кубани с 22 по 24 июля: снова дожди, гроза и сильный ветер

Гидрометцентр края опубликовал прогноз
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: архив "КП"ФОТО: архив "КП"
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Жители Краснодара еще не успели отойти от воскресного потопа, когда дождь лил 12 часов, что даже трамваи перестали ходить. Но стихия отступать не хочет, у нее явно свои планы. Дождь будет лить до середины недели по всей Кубани.

- До 18 часов в Краснодаре 22 июля ожидается кратковременный дождь и гроза, - сообщает Гидрометцентр края. - Ветер северо-восточный, восточный 4-15 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 28-30.

На Кубани 23 и 24 июля местами пройдет дождь с грозой. Ветер восточный, северо-восточный с переходом на западный и юго-западный 5-18 м/с. Температура воздуха ночью 17-22, днем 25-30. На Черноморском побережье тоже ожидаются дожди. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, южный 6-14 м/с. Температура воздуха ночью 19-24, днем 25-30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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