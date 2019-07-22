2019-07-22T09:44:46+03:00
Происшествия

Люди пересели в лодки: как из-за ливня подтопило Краснодар 21 июля

Спецтехника откачивала воду всю ночь [фото, видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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Краснодарец не смог поехать на море из-за пробок, и море пришло к нему\ФОТО: Андрей ЕРОШЕНКОКраснодарец не смог поехать на море из-за пробок, и море пришло к нему\ФОТО: Андрей ЕРОШЕНКО
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Дождь в Краснодаре лил с утра до вечера. За это время выпало 54 мм осадков, месячная норма – 56 мм. Спецтехника вышла на улицы для откачки воды с 20 адресов, но и это не спасло город от подтопления. Позже власти восстановили движение трамваев и перекрыли несколько улиц. Вода пробивалась даже в салон маршруток и автобусов. Поэтому самым лучшим видом транспорта в Краснодаре стали лодки.

Говорят, швартовка беплатно\ФОТО: Типичный Краснодар

Говорят, швартовка беплатно\ФОТО: Типичный Краснодар

- С начала ливня спецтехника уже откачала воду почти по 20 адресам. Всего заявки на откачку воды в связи с подтоплениями в течение всего дня поступили по 74 адресам из разных микрорайонов города. Спецтехника работала всю ночь, - сообщает пресс-служба администрации Краснодара. – Мы мониторим Краснодарское водохранилище, его состояние не вызывает опасений. По прогнозу синоптиков 22 июля ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

Краснодар подтопило: 21 июля.Источник: Типичный Краснодар

По данным МЧС, в городе подтопило 28 низменных участков и 19 придомовых территорий. Вода зашла в 3 частных дома по улице Гудимы, 1 линия поймы реки Кубань, Дачной. Уровень воды 30 см.

Доставка еды в Краснодаре: курьер, который смог.Источник: Типичный Краснодар

- Ранее из-за ливня остановилось движение трамваев в районе Вишняковского сквера — на пересечении улицы Переходной и Новороссийской, на перекрестке улицы Буденного и Садовой. Спецтехника откачала подтопленную проезжую часть, движение общественного транспорта восстановлено. На месте работают силы и средства 82 человека личного состава, 35 единиц техники, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС края.

Краснодарцы не унывают из-за ливня.Источник: Типичный Краснодар

Лайфхак, как не намочить ноги в Краснодаре.Источник: Типичный Краснодар

ИСТОЧНИК KP.RU

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