Люди пересели в лодки: как из-за ливня подтопило Краснодар 21 июля

Дождь в Краснодаре лил с утра до вечера. За это время выпало 54 мм осадков, месячная норма – 56 мм. Спецтехника вышла на улицы для откачки воды с 20 адресов, но и это не спасло город от подтопления. Позже власти восстановили движение трамваев и перекрыли несколько улиц. Вода пробивалась даже в салон маршруток и автобусов. Поэтому самым лучшим видом транспорта в Краснодаре стали лодки.

Говорят, швартовка беплатно\ФОТО: Типичный Краснодар

- С начала ливня спецтехника уже откачала воду почти по 20 адресам. Всего заявки на откачку воды в связи с подтоплениями в течение всего дня поступили по 74 адресам из разных микрорайонов города. Спецтехника работала всю ночь, - сообщает пресс-служба администрации Краснодара. – Мы мониторим Краснодарское водохранилище, его состояние не вызывает опасений. По прогнозу синоптиков 22 июля ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/721545" frameborder="0"></iframe> Краснодар подтопило: 21 июля.Источник: Типичный Краснодар

По данным МЧС, в городе подтопило 28 низменных участков и 19 придомовых территорий. Вода зашла в 3 частных дома по улице Гудимы, 1 линия поймы реки Кубань, Дачной. Уровень воды 30 см.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/721546" frameborder="0"></iframe> Доставка еды в Краснодаре: курьер, который смог.Источник: Типичный Краснодар

- Ранее из-за ливня остановилось движение трамваев в районе Вишняковского сквера — на пересечении улицы Переходной и Новороссийской, на перекрестке улицы Буденного и Садовой. Спецтехника откачала подтопленную проезжую часть, движение общественного транспорта восстановлено. На месте работают силы и средства 82 человека личного состава, 35 единиц техники, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС края.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/721548" frameborder="0"></iframe> Краснодарцы не унывают из-за ливня.Источник: Типичный Краснодар