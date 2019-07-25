В Краснодаре из-за дождя обрушилась стена частного дома
ЧП произошло на улице 1-ая линия Поймы реки. По адресу уже выехали службы экстренного реагирования.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по краю
- Сообщение поступило в 14.25, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Рассказал об обрушении стены очевидец. Других сведений пока нет. На месте работают спасатели.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по краю
Напомним, в Краснодарском крае действует сразу четыре экстренных предупреждение по непогоде. Дождь прошел уже в южной части региона. Но метеорологи говорят, что осадки продолжатся. не исключено, что их будет значительно больше нормы.
В Сочи этой ночью, 25 июля, Безымянный ручей вышел из берегов и обрушился на жилое село селем. Экстренные службы весь день убирали последствия такой стихии. Вместе с водой вода принесла к жилым кварталам камни и ветки.
В Краснодаре от дождя обрушилась стена дома.
ИСТОЧНИК KP.RU