2019-07-25T16:22:03+03:00
Происшествия

В Краснодаре из-за дождя обрушилась стена частного дома

Жертв нет [фото, видео]
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по краюФото: пресс-служба ГУ МЧС России по краю
Изменить размер текста:

ЧП произошло на улице 1-ая линия Поймы реки. По адресу уже выехали службы экстренного реагирования.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по краю

- Сообщение поступило в 14.25, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Рассказал об обрушении стены очевидец. Других сведений пока нет. На месте работают спасатели.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по краю

Напомним, в Краснодарском крае действует сразу четыре экстренных предупреждение по непогоде. Дождь прошел уже в южной части региона. Но метеорологи говорят, что осадки продолжатся. не исключено, что их будет значительно больше нормы.

В Сочи этой ночью, 25 июля, Безымянный ручей вышел из берегов и обрушился на жилое село селем. Экстренные службы весь день убирали последствия такой стихии. Вместе с водой вода принесла к жилым кварталам камни и ветки.

В Краснодаре от дождя обрушилась стена дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24