Природоохранная прокуратура: неизвестные у теплохода «Рио» загрязняют Черное море

СЕГОДНЯ 18:20 2019-07-26T18:20:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Новые собственники судна собираются снять корабль с мели. Для этого планируют откачать мазут с теплохода и начали к нему дорогу, чтобы по ней прошла тяжелая техника, которая затем спустит «Рио» на воду». Работы идут больше недели, тем временем Азово-Черноморская природоохранная прокуратура стала подозревать владельцев теплохода в загрязнении Черного моря.

- Из Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры к нам поступило сообщение, что неизвестные лица у сухогруза «Рио» загрязняют море, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. – Содержатся признаки преступления по статье 250 УК РФ «Загрязнение вод».

Владельцы корабля эту информацию опровергли.

ИСТОЧНИК KP.RU