2019-07-26T18:20:17+03:00
Общество

Природоохранная прокуратура: неизвестные у теплохода «Рио» загрязняют Черное море

Владельцы корабля эту информацию опровергли
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Инстаграм теплохода "Рио"ФОТО: Инстаграм теплохода "Рио"
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Новые собственники судна собираются снять корабль с мели. Для этого планируют откачать мазут с теплохода и начали к нему дорогу, чтобы по ней прошла тяжелая техника, которая затем спустит «Рио» на воду». Работы идут больше недели, тем временем Азово-Черноморская природоохранная прокуратура стала подозревать владельцев теплохода в загрязнении Черного моря.

- Из Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры к нам поступило сообщение, что неизвестные лица у сухогруза «Рио» загрязняют море, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. – Содержатся признаки преступления по статье 250 УК РФ «Загрязнение вод».

Владельцы корабля эту информацию опровергли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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