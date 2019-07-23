Частники выкупили берег возле теплохода «Рио» и строят к нему дорогу

Семь месяцев назад корабль «Рио» выбросило на мель возле Кабардинки после шторма. С него сняли команду, а само судно стало местной достопримечательностью и на «Рио» стали проводить экскурсии. А тут новые владельцы корабля решили снять судно с мели. А чтобы к нему смогла добраться тяжелая техника, стали делать дорогу и купили этот участок земли.

Туристы сообщают, что за неделю отсыпали дорогу от кемпинга «Скала» до трубы очистных сооружений, уходящей в море. Оттуда до судна метров 100. Также народ сообщает, что скоро здесь начнут монтировать забор, со всех сторон перекрывающий доступ посторонним к Рио. И после этого начнется операция по снятию судна с берега.

Местные жители и турисы уже успели погулять по новой дороге\ФОТО: Инстаграм Роман Кокорин

Черноморо-Азовском морском управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования нам сообщили, что землю выкупили частники, там все по закону.

Тем временем в Азово-Черноморской природоохранной прокуратуре не были в курсе, что вдоль берега возле поселка Кабардинка вообще прокладывают дорогу. В ведомстве заверили, что направят запросы в минприроды по этому поводу, ответ будет 26 июля. В публичной кадастровой карте собственник берега, где прокладывают дорогу, и участка вокруг «Рио» не указан. А вот юристы в негодовании, как участок, который находится в федеральной или муниципальной собственности, мог выкупить частник.

Собственника берега на публичной кадастровой карте нет\ФОТО: Публичная кадастровая карта

- В статье 6 Водного кодекса РФ сказано, что запрещено приобретать береговую линию шириной 20 метров, еще этот участок должен быть общего пользования и его нельзя огораживать, - говорит юрист по морскому праву Абочир Делавшок. – То есть минимум 20 метров от моря купить невозможно. Как это случилось в Кабардинке, неясно, это юридический нонсенс. В статье 27 Земельного кодекса даже установлен запрет на приватизацию земель в границах берега. Физлица и юрлица могут только арендовать землю.

Тем временем собственники «Рио» принимают туристов на борт корабля. Экскурсии закончатся, когда решатся все вопросы по снятию судна с мели. Для этого нужно откачать 130 тонн мазута и проложить дорогу для тяжелой спецтехники, чтобы убрать махину с берега.

- Пока мы не решили все оргмоменты, «Рио» будет принимать туристов, - говорит новый собственник теплохода, представившаяся Натальей. – Снять судно с мели очень дорого – миллионы рублей. Стоимость экскурсий можно назвать символической, она не отобьет и малую часть трат на спуск «Рио» на воду. Знаю, что его предыдущий владелец получил хорошую сумму по страховке и «Рио» ему оказался не нужен. В планах у нас сдать теплоход в аренду морским грузоперевозчикам или продать.