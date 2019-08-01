Бывшему вице-мэру Краснодара Дине Бойченко вынесли приговор
На официальном сайте Первомайского суда Краснодара сообщается, что в отношении Дианы Бойченко, занимавшей должность вице-мэра города, вынесли приговор. Она признана виновной в превышении полномочий и осуждена на год лишения свободы условно. Приговор еще не вступил в законную силу.
Напомним, уголовное дело на бывшего заместителя главы Краснодара Дину Бойченко завели еще в 2017 году. Вскоре стало, что чиновница содействовала в приобретении муниципальной земли в поселке Березовом Юлии Гриценко (супруге бывшего замгубернатора края Юрия Гриценко) .
Бойченко в 2015 году подписала договор купли-продажи участка без проведения торгов и рыночной оценки земли. При этом земли попали в руки нового владельца по сильно заниженной цене – 20 миллионов рублей, в то время как их рыночная цена составляла 41 миллион.
- Участок был предоставлен без проведения процедуры торгов на основании того, что на нем расположены 8 жилых домов, принадлежащих арендатору, - рассказали «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Позже прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение в отношении Бойченко.
ИСТОЧНИК KP.RU