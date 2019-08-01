2019-08-01T11:15:06+03:00
Происшествия

Бывшему вице-мэру Краснодара Дине Бойченко вынесли приговор

Уголовное дело на женщину завели еще два года назад
Александра ПОДУШКО
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Дина Бойченко. Фото: krd.ruДина Бойченко. Фото: krd.ru
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На официальном сайте Первомайского суда Краснодара сообщается, что в отношении Дианы Бойченко, занимавшей должность вице-мэра города, вынесли приговор. Она признана виновной в превышении полномочий и осуждена на год лишения свободы условно. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, уголовное дело на бывшего заместителя главы Краснодара Дину Бойченко завели еще в 2017 году. Вскоре стало, что чиновница содействовала в приобретении муниципальной земли в поселке Березовом Юлии Гриценко (супруге бывшего замгубернатора края Юрия Гриценко) .

Бойченко в 2015 году подписала договор купли-продажи участка без проведения торгов и рыночной оценки земли. При этом земли попали в руки нового владельца по сильно заниженной цене – 20 миллионов рублей, в то время как их рыночная цена составляла 41 миллион.

- Участок был предоставлен без проведения процедуры торгов на основании того, что на нем расположены 8 жилых домов, принадлежащих арендатору, - рассказали «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Позже прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение в отношении Бойченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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