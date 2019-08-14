В Анапе продлили запрет на использование в море катамаранов и матрасов
14 августа в городском управлении гражданской обороны и защиты населения сообщили о том, что в Анапе усилился отжимной северо-восточный ветер.
- Из-за этого запрещено использовать надувные плавательные средства -матрасы, круги, а также выходить в море на катамаранах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе города-курорта Анапа.
Жителей и гостей курорта просят быть внимательными, соблюдать меры личной безопасности, не оставлять детей на пляже без присмотра. Руководители организаций примут меры для недопущения ЧП на воде.
13 августа сайт «КП» - Кубань» сообщало том, что в Анапе запретили купаться в море на катамаранах и надувных матрасах.
Напомним, в Сочи спасатели вывезли парня с травмой руки с приюта Бабук-Аул. Туриста доставили к врачам.
ИСТОЧНИК KP.RU