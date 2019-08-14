СЕГОДНЯ 13:43 2019-08-14T13:43:44+03:00

В Анапе продлили запрет на использование в море катамаранов и матрасов Фото: Архив "КП"

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Анапы

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14 августа в городском управлении гражданской обороны и защиты населения сообщили о том, что в Анапе усилился отжимной северо-восточный ветер.

- Из-за этого запрещено использовать надувные плавательные средства -матрасы, круги, а также выходить в море на катамаранах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе города-курорта Анапа.

Жителей и гостей курорта просят быть внимательными, соблюдать меры личной безопасности, не оставлять детей на пляже без присмотра. Руководители организаций примут меры для недопущения ЧП на воде.

13 августа сайт «КП» - Кубань» сообщало том, что в Анапе запретили купаться в море на катамаранах и надувных матрасах.

Напомним, в Сочи спасатели вывезли парня с травмой руки с приюта Бабук-Аул. Туриста доставили к врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU