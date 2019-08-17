В некоторых районах Новороссийска ввели подачу воды по часам

СЕГОДНЯ 09:35 2019-08-17T09:40:43+03:00

Это связано с ремонтом на Троицком групповом водопроводе

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В Новороссийске после аварий на Троицком групповом водопроводе ввели регламент подачи воды для некоторых районов. В некоторых районах ее будут включать по утрам с 6 до 9 часов и по вечерам с 18 до 21.

- В связи с проведением ремонтных работ и недостаточным объемом подачи воды от Троицкого группового водопровода для водоснабжения населения Новороссийска МУП «Водоканал» вынужден ввести регламент подачи воды в следующих зонах водоснабжения: №16, 18, 19, 20, 27, 27а, 30а, - сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Власти не уточнили, когда конкретно будет восстановлено полное водоснабжение, известно, что это произойдет после увеличения подачи воды на Троицкий групповой водопровод. 12 августа на магистрали произошла авария, однако после завершения работы произошел еще один порыв 14 августа.

- Магистраль МВ-2 диаметром 1220 мм эксплуатируются на протяжении уже более 30 лет и имеет высокую степень износа. Сегодня система водоснабжения Троицкого группового водопровода эксплуатируется за пределом срока эффективного использования. Из года в год давление в сети приходится снижать, однако совсем избежать аварийных ситуаций не получается, - рассказали в «Кубаньводкомплекс».

По заявкам новороссийцев в диспетчерскую водоканала будет организован подвод воды.

Строительство новой нитки Троицкого группового водопровода, протяженностью 50 км обойдется в 4 млрд рублей, его запуск запланирован на 2023 год.

ИСТОЧНИК KP.RU