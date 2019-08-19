2019-08-19T16:02:51+03:00
Происшествия

Следком: вора в законе Дато Краснодарского заключили под стражу

В отношении криминального авторитета возбудили уголовное дело
Ольга ШАХОВА@olgakomsomolka
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Дато КраснодарскийДато Краснодарский
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Следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю прокомментировало дело криминального авторитета Дато Краснодарского. Вора в законе будут судить за то, что он вор в законе.

- В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия, - прокомментировали сайту «КП»-Кубань» в кубанском Следкоме. – Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств.

Напомним, в апреле этого года в уголовном кодексе России появилась новая статья 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии». По ней уже есть первый подозреваемый в Краснодарском крае – известны криминальный авторитет 35-летний Давид Джангидзе.

- Он имеет уголовной статус так называемого «Вора в законе», обязывающий согласно существующим негласным нормам и правилам всех лиц, умеющих более низкий криминальный статус, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям, - говорят силовики.

Кстати, если суд признает Дато Краснодарского виновным в том, что он вор в законе, ему светит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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