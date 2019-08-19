Появилось видео ареста вора в законе Дато Краснодарского
19 августа в Краснодаре арестовали вора в законе 35-летнего Давида Джангидзе, известного в криминальных кругах как Дато Краснодарский. Меру пресечения ему избирали в Советском суде города.
Перед служителем Фемиды вор в законе предстал в шортах, темной футболке и панаме. Судя по видео, которое предоставил из здания суда Следственный комитет России, Джангидзе чувствует себя вполне комфортно и не очень-то и расстроен. Он позирует на камеру и даже показывает «козу».
На Дато Краснодарского завели уголовное дело за то, что он вор в законе. С апреля этого года в Уголовном кодексе России появилась новая статья: 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии». И Давид Джангидзе под нее попадает.
Видео ареста вора в законе.
- У нас достaточных данных, указывaющих на то, что задержaнный занимaет высшее положение в преступной иерархии, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в Следкоме РФ. - Он имеет уголовной статус так назывaемого «Вора в законе», обязывaющий согласно существующим неглaсным нормам и правилaм всех лиц, умеющих более низкий криминaльный статус, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям. Так же он пользуется aвторитетом у лиц, придерживaющихся криминальной идеологии и облaдает организационно-распорядительными функциями, сохрaняет преступные трaдиции и обычaи, имеет опыт преступной деятельности и сферу влияния на территории Крaснодарского края.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Кубани на вора в законе завели уголовное дело за то, что он вор в законе
35-летний Давид Джангидзе, который больше известен на Кубани как Дато Краснодарский, снова в поле зрения правоохранительных органов.
На вора в законе завели уголовное дело за то, что он… вор в законе! Новую статью 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в Уголовный кодекс России ввели в апреле этого года (читайте далее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Следком: вора в законе Дато Краснодарского заключили под стражу Следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю прокомментировало дело криминального авторитета Дато Краснодарского. Вора в законе будут судить за то, что он вор в законе(продолжение)
ИСТОЧНИК KP.RU