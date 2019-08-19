2019-08-19T18:16:30+03:00
Происшествия

Появилось видео ареста вора в законе Дато Краснодарского

Давид Джангидзе задержали по новой статье Уголовного кодекса России
Варвара ДЫМ
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Дато КраснодарскийДато Краснодарский
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19 августа в Краснодаре арестовали вора в законе 35-летнего Давида Джангидзе, известного в криминальных кругах как Дато Краснодарский. Меру пресечения ему избирали в Советском суде города.

Перед служителем Фемиды вор в законе предстал в шортах, темной футболке и панаме. Судя по видео, которое предоставил из здания суда Следственный комитет России, Джангидзе чувствует себя вполне комфортно и не очень-то и расстроен. Он позирует на камеру и даже показывает «козу».

На Дато Краснодарского завели уголовное дело за то, что он вор в законе. С апреля этого года в Уголовном кодексе России появилась новая статья: 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии». И Давид Джангидзе под нее попадает.

Видео ареста вора в законе.

- У нас достaточных данных, указывaющих на то, что задержaнный занимaет высшее положение в преступной иерархии, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в Следкоме РФ. - Он имеет уголовной статус так назывaемого «Вора в законе», обязывaющий согласно существующим неглaсным нормам и правилaм всех лиц, умеющих более низкий криминaльный статус, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям. Так же он пользуется aвторитетом у лиц, придерживaющихся криминальной идеологии и облaдает организационно-распорядительными функциями, сохрaняет преступные трaдиции и обычaи, имеет опыт преступной деятельности и сферу влияния на территории Крaснодарского края.

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На Кубани на вора в законе завели уголовное дело за то, что он вор в законе

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На вора в законе завели уголовное дело за то, что он… вор в законе! Новую статью 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в Уголовный кодекс России ввели в апреле этого года (читайте далее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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