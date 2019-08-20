В Краснодаре на обновленном Старокубанском кольце увеличилась пропускная способность

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-20T11:30:58+03:00

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- В Краснодаре в департаменте транспорта и дорожного хозяйства подвели промежуточные итоги работы преобразованного Старокубанского кольца. С начала работы переустроенного перекрестка загруженность движения в разное время снизились на 2–3 балла, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, в разные дни в часы пик – 10:00 и 19:30 - по Ставропольской пропускная способность стала выше. 25 и 26 июля, в 10:00, загруженность дороги в направлении центра составила 3 балла. Это ниже обычного.

13 августа утром и вечером Ставропольская стала одной из самых загруженных - 7 баллов, по данным по данным «Яндекс. Пробки».

Напомним, обновление Старокубанского кольца стартовало 3 июня. До начала переустройства с зеленой зоны пересадили все 26 деревьев, 100 кустарников барбариса и несколько туй.

За 43 дня через кольцо проложили новый участок дороги. Работы шли без ограничения движения транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU