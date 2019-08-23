В Краснодаре на Сормовской потушили крупный пожар на складе

СЕГОДНЯ 13:19 2019-08-23T13:19:37+03:00

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Как ранее писала «Комсомолка», в Краснодаре в районе Сормовской загорелась крыша склада. В 10:29 к месту происшествия были направлены первые пожарно-спасательные подразделения, в 10:35 они были уже на месте ЧП.

Сообщается, что пожар произошел в одноэтажном складском помещении, расположенном на улице Сормовской. Это в промзоне возле ТЭЦ.

- Сотрудники МЧС создали два участка для тушения. Пожар распространился на площадь 250 квадратных метров. Открытое горение на складе ликвидировали в 12:00, полностью потушили - в 12:42, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В тушении участвовали 13 единиц техники, 4 ствола «Дельта».

Напомним, сейчас пожарные ликвидируют возгорание на улице Кореновской. Здесь ЧП случилось в квартире многоэтажного дома. Сотрудники МЧС эвакуировали из 16-ти этажного дома 30 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/727639" frameborder="0"></iframe> Крупный пожар в Краснодаре.Видео: instagram.com/typodar

ИСТОЧНИК KP.RU