2019-08-25T16:41:42+03:00
Общество

Особая примета - родинка в форме месяца: в Краснодаре снова пропала Екатерина Габитова

Девушка ушла из дома и не вернулась
Варвара ДЫМ
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Екатерина Габитова. Фото: пресс-служба управления МВД России по КраснодаруЕкатерина Габитова. Фото: пресс-служба управления МВД России по Краснодару
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32-летнюю девушку разыскивают на Кубани. Екатерина Габитова ушла из дома по улице Вишняковой, 1/3 в Краснодаре и не вернулась. Пропала она еще 21 августа.

- На связь с близкими она не выходит. Екатерина Габитова - худощавого телосложения, среднего роста, волосы русые. Она нуждается в лечении, у нее нет слуха, - сообщает Регион-online.

Еще одна особая примета девушки - родинка в форме полумесяца на правом предплечье.

Екатерина Габитова уже пропадала. 19 июня она также вышла из дома и не вернулась. Девушку нашли через несколько дней на улице. Сейчас она снова пропала. Если кто владеет информацией о ее местонахождении, просят связаться по этим телефонам: (+7918)013-36-64 или (+7988) 356-39-99.

Кстати, полиция Кубани продолжает искать Дашу Шопину. За помощь в поисках 16-летней школьницы из Майкопа объявили вознаграждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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