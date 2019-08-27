Экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании 17-летней волейболистки в Анапе, отправили в СИЗО

СЕГОДНЯ 17:09 2019-08-27T17:11:44+03:00

С бывшими правоохранителями сейчас работают следователи.

Об этом сообщил заместитель начальника ОМВД по городу Дмитрий Коркишко

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Резонансное происшествие в Витязево стало одной из главных тем общегородского планерного совещания, которое провел глава Анапы.

- Все трое сотрудников полиции уволены, они помещены в следственный изолятор, следственным отделом возбуждено уголовное дело, – сообщил заместитель начальника ОМВД по Анапе Дмитрий Коркишко.

В отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 133 УК РФ ("Понуждение к действиям сексуального характера").

Глава курорта также добавил, что скрывать такие происшествия нельзя, и замалчивать никто их не собирается.

- Но вопиющий случай в Витязево не должен бросать тень на всю полицию города! - заявил мэр Анапы Юрий Поляков. - Негодяи обязательно должны понести наказание по всей строгости закона!

Напомним, все произошло на одном из пляже Витязево поздно ночью. Двое полицейских изнасиловали 17-летнюю волейболистку из юношеской сборной России. Уже на следующий день работу потеряли не только сотрудники патрульно-постовой службы, но и начальник отдела МВД России по Анапе.

А теперь стали известны личности героев громкой истории.

ИСТОЧНИК KP.RU