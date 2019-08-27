Экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании 17-летней волейболистки в Анапе, отправили в СИЗО
Резонансное происшествие в Витязево стало одной из главных тем общегородского планерного совещания, которое провел глава Анапы.
- Все трое сотрудников полиции уволены, они помещены в следственный изолятор, следственным отделом возбуждено уголовное дело, – сообщил заместитель начальника ОМВД по Анапе Дмитрий Коркишко.
В отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 133 УК РФ ("Понуждение к действиям сексуального характера").
Глава курорта также добавил, что скрывать такие происшествия нельзя, и замалчивать никто их не собирается.
- Но вопиющий случай в Витязево не должен бросать тень на всю полицию города! - заявил мэр Анапы Юрий Поляков. - Негодяи обязательно должны понести наказание по всей строгости закона!
Напомним, все произошло на одном из пляже Витязево поздно ночью. Двое полицейских изнасиловали 17-летнюю волейболистку из юношеской сборной России. Уже на следующий день работу потеряли не только сотрудники патрульно-постовой службы, но и начальник отдела МВД России по Анапе.
А теперь стали известны личности героев громкой истории.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «В Анапе полицейские склонили к сексу 17-летнюю волейболистку»