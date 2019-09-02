2019-09-02T10:49:26+03:00
Общество

Вениамин Кондратьев поздравил школьников с праздником

Он посетил новое образовательное учреждение в Краснодаре
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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В первый день учебного года школу по Байбакова посетили полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, глава региона Вениамин Кондратьев, вице-губернатор Анна Минькова, мэр Краснодара Евгений Первышов.

– Первый учебный день – новая точка отсчета в жизни каждого школьника, родителей и всего педагогического коллектива. Главное, чтобы вы наполнили новую школу необходимым содержанием – своей энергией, улыбками, а школа наполнила вас знаниями, – сказал Вениамин Кондратьев.

Вениамин Кондратьев зашел к ученикам 11-х классов. Ребятам он пожелал получать крепкие знания. Хорошо учиться, чтобы поступить в тот вуз, который хочется, а не туда, куда прошли по баллам.

- Сегодня в Краснодаре открываются сразу четыре новые школы – их них две более чем на 1000 мест – на Байбакова и Героя Аверкиева, а также два новых корпуса – к гимназии №23 и школе №81. Сейчас в Краснодаре возводятся еще пять школ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, на Кубани благотворительная акция помогла подготовить к учебе более 5 тысяч детей. Одни ребята получили школьную форму, другие – канцелярские принадлежности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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