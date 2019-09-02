2019-09-02T11:39:20+03:00
Общество

В Краснодаре наградили прапорщика, который с напарником ликвидировал стрелка

Это произошло в ноябре прошлого года
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ Росгвардии по краюФото: ГУ Росгвардии по краю
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В Краснодаре на гарнизонном разводе сил прапорщику полиции Юрию Джадан вручили государственную награду. Мероприятие прошло на Казачьей площади.

- Прапорщик Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга награжден медалью «За отвагу», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по краю.

Напомним, вечером, 29 ноября 2018 года, в центре Краснодара произошла перестрелка. На улице Гагарина в кубанской столице мужчина зашел в магазин и потребовал деньги из кассы. Продавец успела нажать тревожную кнопку, на вызов приехали двое сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. И пока они выходили из машины, по ним открыл огонь налетчик. Хотя сотрудников Росгвардии ранили, они успели открыть ответный огонь. Нападавший скончался на месте.

Прапорщик полиции Юрий Джадан с ранением предплечья был доставлен в больницу, а его напарник – младший сержант полиции Даурский Антон получил тяжелое ранение в область головы. Врачи больше месяца боролись за его жизнь. К сожалению, полученное ранение оказалось смертельным. 15 января он скончался в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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