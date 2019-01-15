Раненный в краснодарской перестрелке сотрудник Росгвардии скончался

15 января в краснодарской больнице скончался 21-летний сотрудник Росгвардии Антон Даурский, который пострадал во время перестрелки на улице Гагарина. Напомним, вечером 29 ноября двое мужчин зашли в продуктовый магазин и потребовали деньги. Продавец отдала им выручку из кассы, но пока складывала купюры в пакет, успела нажать тревожную кнопку. На вызов приехали двое сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. Один из налетчиков дал деру, а второй начал палить из револьвера по машине росгвардейцев.

Фото: пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

О самом стрелке известно немного - зовут Игорь, ему 36 лет, в Краснодаре живет последний год. Сам он родом из другого региона. Его личные данные правоохранители в рамках следствия не раскрывают. К нападению, стоит сказать, он тщательно готовился.

Да и оружием владел на отлично. Первый же выстрел и точное попадание в цель, несмотря на то, что стрелял в лобовое стекло. Пуля дважды попала в голову 21-летнему младшему сержанту Антону Даурскому. В краевую больницу, куда привезли раненого, вызвали из дома лучшего хирурга. Операция прошла успешно, обе пули были извлечены. Однако парень был в тяжелом состоянии. 15 января врачи зафиксировали смерть парня.

Фото: Фото: пресс-службы ГУ Росгвардии по краю.

- Руководство и личный состав нашего ведомства выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего и оказывают всю необходимую помощь семье сотрудника Росгвардии, - сообщают в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким младшего сержанта.

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