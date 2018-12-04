2018-12-05T15:30:18+03:00
Происшествия

В Краснодаре сотрудник Росгвардии, в которого стреляли, год назад спас женщину

Несмотря на ранение в руку, 39-летний прапорщик ответным огнем убил нападавшего [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.Фото: пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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В обстоятельствах перестрелки между бандитом и нарядом вневедомственной охраны Росгвардии продолжаются разбираться следователи. Напомним, вечером 29 на улице Гагарина, 75 двое мужчин зашли в продуктовый магазин и потребовали деньги. Продавец отдала им выручку из кассы, но пока складывала купюры в пакет, успела нажать тревожную кнопку. На вызов приехали двое сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. Один из налетчиков дал деру, а второй начал палить из револьвера по машине росгвардейцев.

Мужчина палил из револьвера по машине росгвардейцев.

Мужчина палил из револьвера по машине росгвардейцев.

О самом стрелке известно немного – зовут Игорь, ему 36 лет, в Краснодаре живет последний год. Сам он родом из другого региона. Сейчас его личные данные уточняют следователи. К нападению, стоит сказать, он тщательно готовился. С собой у него нашли нож и три вида огнестрела, закрепленные на самодельной «разгрузке». Кобуру для оружия он смастерил сам из обычного скотча.

Кобуру для оружия он смастерил сам из обычного скотча.

Кобуру для оружия он смастерил сам из обычного скотча.

С пистолетом стрелок обращался на отлично – первый же выстрел и точное попадание в цель, несмотря на то, что стрелял в лобовое стекло. Пуля дважды попала в голову 21-летнему младшему сержанту. В краевую больницу, куда привезли раненого, вызвали из дома лучшего хирурга. Операция прошла успешно, обе пули были извлечены. Однако парень по-прежнему находится в реанимации, его состояние оценивают на стабильно тяжелое.

Его коллеге, 39-летнему прапорщику, преступник прострелил руку. Несмотря на ранение, сотрудник вневедомственной охраны успел открыть ответный огонь - нападавший скончался на месте.

Стрелявшего в сотрудников Росгвардии уничтожили.

Стрелявшего в сотрудников Росгвардии уничтожили.

К слову, в биографии прапорщика - это не первый героический поступок.

Год назад 7 декабря он спас женщину после ДТП в Краснодаре. Направляясь на службу, полицейский-водитель Росгвардии в районе поселка Дружелюбного заметил мужчину. Он махал руками и пытался остановить машины.

Юрий затормозил, чтобы узнать, что случилось. Остановившись, правоохранитель увидел лежащую на дороге женщину. Она была без сознания.

По словам очевидца, женщину сбил автомобиль. Сам водитель скрылся с места аварии, бросив пострадавшую на произвол судьбы. Росгвардеец вызвал экстренные службы, а сам бросился спасать женщину. Он привел ее в чувства, вместе с ней дожидался скорую помощь. Лишь удостоверившись, что ее жизни ничего не угрожает, отправился на службу. А позже сама пострадавшая - жительница поселка Агроном, поблагодарила своего спасителя.

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В Краснодаре в бойцов Росгвардии стреляли.

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