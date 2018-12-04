В Краснодаре сотрудник Росгвардии, в которого стреляли, год назад спас женщину

В обстоятельствах перестрелки между бандитом и нарядом вневедомственной охраны Росгвардии продолжаются разбираться следователи. Напомним, вечером 29 на улице Гагарина, 75 двое мужчин зашли в продуктовый магазин и потребовали деньги. Продавец отдала им выручку из кассы, но пока складывала купюры в пакет, успела нажать тревожную кнопку. На вызов приехали двое сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. Один из налетчиков дал деру, а второй начал палить из револьвера по машине росгвардейцев.

Мужчина палил из револьвера по машине росгвардейцев.

О самом стрелке известно немного – зовут Игорь, ему 36 лет, в Краснодаре живет последний год. Сам он родом из другого региона. Сейчас его личные данные уточняют следователи. К нападению, стоит сказать, он тщательно готовился. С собой у него нашли нож и три вида огнестрела, закрепленные на самодельной «разгрузке». Кобуру для оружия он смастерил сам из обычного скотча.

Кобуру для оружия он смастерил сам из обычного скотча.

С пистолетом стрелок обращался на отлично – первый же выстрел и точное попадание в цель, несмотря на то, что стрелял в лобовое стекло. Пуля дважды попала в голову 21-летнему младшему сержанту. В краевую больницу, куда привезли раненого, вызвали из дома лучшего хирурга. Операция прошла успешно, обе пули были извлечены. Однако парень по-прежнему находится в реанимации, его состояние оценивают на стабильно тяжелое.

Его коллеге, 39-летнему прапорщику, преступник прострелил руку. Несмотря на ранение, сотрудник вневедомственной охраны успел открыть ответный огонь - нападавший скончался на месте.

Стрелявшего в сотрудников Росгвардии уничтожили.

К слову, в биографии прапорщика - это не первый героический поступок.

Год назад 7 декабря он спас женщину после ДТП в Краснодаре. Направляясь на службу, полицейский-водитель Росгвардии в районе поселка Дружелюбного заметил мужчину. Он махал руками и пытался остановить машины.

Юрий затормозил, чтобы узнать, что случилось. Остановившись, правоохранитель увидел лежащую на дороге женщину. Она была без сознания.

По словам очевидца, женщину сбил автомобиль. Сам водитель скрылся с места аварии, бросив пострадавшую на произвол судьбы. Росгвардеец вызвал экстренные службы, а сам бросился спасать женщину. Он привел ее в чувства, вместе с ней дожидался скорую помощь. Лишь удостоверившись, что ее жизни ничего не угрожает, отправился на службу. А позже сама пострадавшая - жительница поселка Агроном, поблагодарила своего спасителя.

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