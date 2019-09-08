2019-09-08T13:56:05+03:00
Общество

На выборах проголосовали уже четверть избирателей Кубани

Данные по явке на 12:00
Варвара ДЫМ
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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По данным на 12:00 явка на выборах 8 сентября в Краснодарском крае составляет 24,45%.

- В регионе отмечена высокая активность избирателей, - сообщила депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб. - Думаю, что никаких сюрпризов ждать не приходится, избиратели определились еще по результатам предвыборной кампании.

По данным на 10 утра явка составляла 10,13%.

Специалисты уверены, что выборы на Кубани пройдут тихо и спокойно.

- Люди смогут избрать тех помощников, тех руководителей, которые смогут быть по-настоящему полезны, которые смогут разговаривать с людьми на их языке, донести то, как они видят решение конкретных вопросов, но в то же время выслушать и ро, как это видят люди, – сказала зампредседателя Совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека Ольга Малахова.

Напомним, всего на Кубани 8 сентября 2019 года проходят более 500 избирательных кампаний. Не голосуют только жители Краснодара, Армавира и Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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