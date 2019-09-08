На выборах в Краснодарском крае явка избирателей составляет 10,13%

СЕГОДНЯ 13:37 2019-09-08T13:37:05+03:00

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По данным, которые обнародовала избирательная комиссия Краснодарского края, явка на выборы составляет 10,13%.

- Мы видим традиционную активность сельских жителей и их неравнодушный подход к формированию органов местного самоуправления. Общая активность избирателей на 10:00 составила 10,13%, – сказал председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

В районах Кубани 8 сентября выбирают местных депутатов и глав поселений. Выборы не проходят только в трех городах региона - Краснодаре, Армавире и Сочи.

Всего же за порядком на выборах следят 600 наблюдателей.

- По итогам мониторингa электронной сети отмечено двa сигнала о нарушениях в Гулькевичском и Ейском районах. Сейчaс они проверяются совместно с крайизбиркомом, - сообщил председaтель Совета при губернаторе Краснодaрского края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев.

Всего в регионе проходят 539 выборных кампаний.

КОГО ВЫБИРАЕТ КУБАНЬ

ИСТОЧНИК KP.RU