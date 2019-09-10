СЕГОДНЯ 11:40 2019-09-10T11:40:28+03:00

В Тихорецком районе при пожаре в жилом доме погибли супруги Фото: Архив "КП"

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Следственным отделом по Тихорецкому району СКР организована доследственная проверка по факту пожара в жилом доме в станице Фастовецкой. Здесь после тушения обнаружены тела двух человек.

- Рано утром 10 сентября произошло возгорание в жилом доме, расположенном на улице Краснопартизанской. Соседи, увидев возгорание, вызвали пожарных. После локализации, в жилой нашли тела 59-летних супругов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователь проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю, площадь пожара составила 60 квадратных метров. К место ЧП в 05:33 прибыли первые пожарные расчеты. В 06:12 огонь удалось полностью потушить.

Напомним, сегодня в крае произошло несколько пожаров. Рано утром 10 сентября в Сочи горел дом, в результате погибла 29-летняя женщина. Чуть позже в Геленджике вспыхнул рынок, пламя распространилось на 300 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU