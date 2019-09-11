2019-09-11T15:22:33+03:00
Спорт

ФК «Кубань» проведет следующий матч без зрителей

Их стадион не соответствует нормам безопасности
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО:пресс-служба ФК "Кубань"ФОТО:пресс-служба ФК "Кубань"
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Желто-зеленые продолжают бороться за медали чемпионата края по футболу. Этот сезон команду преследуют неприятности: то тренер ушел и забрал с собой половину состава, из-за сложностей с деньгами команде пришлось играть в чемпионате на стадионе «Покровские озёра». Теперь желто-зеленым нужно нанять охранников на время домашних игр.

- Игра 11 сентября против «Академии Футбола» в 17:00 пройдет без болельщиков, - сообщает сайт клуба. – Перед стартом осенней части турнира вступили в силу новые требования к обеспечению безопасности на матчах. К третьему кругу чемпионата решим этот вопрос. Для обеспечения безопасности принимающий клуб обязан нанять охранников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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