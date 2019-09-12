В Краснодаре на день города пройдет фестиваль еды и выступят Feduk и HammAli&Navai
День города Краснодара в этом году выпадает на 21 и 22 сентября. Программа праздничных гуляний уже появилась. Так в городе пройдет фестиваль еды – он будет длиться два дня, самые крутые рестораны Краснодара выйдут на Пушкинскую площадь с угощениями, а еще их шеф-повара проведут кулинарные мастер-классы для детей и взрослых.
А вечером, 21 сентября, на Главной городской площади пройдет праздничный концерт, на котором выступят Хор Турецкого, Иванушки International, а также Валерий Сюткин и «Рок-н-ролл бэнд».
На следующий день, 22 сентября, в Краснодаре тоже пройдет большой праздничный концерт. На нем споют участник «Голоса» Алекс Малиновский, HammAli&Navai и Feduk.
И каждый вечер горожане и гости Краснодара смогут увидеть праздничный фейерверк.
А в это время в парке Солнечный остров будет петь Татьяна Овсиенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В День города в Краснодаре пройдет спортивный забег
Бегать по Красной в этот день уже стало традицией. В этом году более 3 тысячи жителей и гостей южной столицы примут участие в спортивном мероприятии (читайте далее).
ИСТОЧНИК KP.RU