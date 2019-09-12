В Краснодаре на день города пройдет фестиваль еды и выступят Feduk и HammAli&Navai

СЕГОДНЯ 17:11 2019-09-12T17:11:44+03:00

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День города Краснодара в этом году выпадает на 21 и 22 сентября. Программа праздничных гуляний уже появилась. Так в городе пройдет фестиваль еды – он будет длиться два дня, самые крутые рестораны Краснодара выйдут на Пушкинскую площадь с угощениями, а еще их шеф-повара проведут кулинарные мастер-классы для детей и взрослых.

А вечером, 21 сентября, на Главной городской площади пройдет праздничный концерт, на котором выступят Хор Турецкого, Иванушки International, а также Валерий Сюткин и «Рок-н-ролл бэнд».

На следующий день, 22 сентября, в Краснодаре тоже пройдет большой праздничный концерт. На нем споют участник «Голоса» Алекс Малиновский, HammAli&Navai и Feduk.

И каждый вечер горожане и гости Краснодара смогут увидеть праздничный фейерверк.

А в это время в парке Солнечный остров будет петь Татьяна Овсиенко.

АФИША ПРАЗДНИЧНЫХ ГУЛЯНИЙ

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ИСТОЧНИК KP.RU