2019-09-13T13:16:27+03:00
Происшествия

В Сочи спасатели помогли пострадавшим в ДТП

Их доставали из покореженных авто
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ЮРПСО МЧС РоссииФото: ЮРПСО МЧС России
Изменить размер текста:

В 20:55 от диспетчера службы «112» поступила информация о том, что на новой автодороге Адлер - Красная Поляна произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

В авто находились люди, которым требовалась помощь. Сотрудники Адлерского подразделения ЮРПСО выехали на место происшествия. Они достали из транспорта пассажиров автомобиля «Toйота». Граждан передали врачам «Скорой помощи».

- Потом с помощью гидравлического оборудования деблокировали из автомобиля «ВАЗ-2107» мужчину из Абхазии. Его передали его сотрудникам полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Напомним, 12 сентября в 18:15 в Южный спасотряд МЧС обратился мужчина. Он сообщил, что его другу стало плохо в походе в районе Ачипсинских водопадов в Сочи. У потерпевшего упал сахар в крови, дальше передвигаться самостоятельно он не мог. Спасатели Краснополянского и Хостинского подразделения ЮРПСО выдвинулись в сторону горы Ачишхо. Тут они обнаружили группу туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани пастуха насмерть затоптал бык
У побережья Анапы посчитают дельфинов
У победителей конкурса «Сделано на Кубани» будет шанс показать себя в России и за рубежом
На расчистку русел кубанских рек потратят 100 млн рублей
Краснодарская прокуратура добилась регистрации в России жизненно важного препарата
На Старокубанском кольце в Краснодаре погаснут светофоры
Родители раскритиковали краснодарскую школу №65
В Лабинске украл из квартиры нумизматки драгоценности и большую коллекцию монет
Кубанский суд оштрафовал коллекторское агентство
«Русские витязи» встретились с молодежью Новороссийска в стенах Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова
В Краснодаре идет борьба с «визуальным мусором»
В Сочи заслуженный учитель прописала в своих квартирах 50 иностранцев
В Сочи юноша пытался покончить с собой, не желая ехать в институт
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%
На Кубани выросло число преступлений
Более 100 тысяч тон яблок собрали кубанские садоводы
Краснодар готовится к отопительному сезону
В Сочи в русле реки нашли мертвого туриста
«Зимняя вишня» ничему не научила: Почти все торговые центры Кубани не отвечают требованиям пожарной безопасности
В Краснодаре на вокзале у жительницы Сочи украли телефон