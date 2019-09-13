В Сочи спасатели помогли пострадавшим в ДТП

СЕГОДНЯ 13:16 2019-09-13T13:16:27+03:00

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В 20:55 от диспетчера службы «112» поступила информация о том, что на новой автодороге Адлер - Красная Поляна произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

В авто находились люди, которым требовалась помощь. Сотрудники Адлерского подразделения ЮРПСО выехали на место происшествия. Они достали из транспорта пассажиров автомобиля «Toйота». Граждан передали врачам «Скорой помощи».

- Потом с помощью гидравлического оборудования деблокировали из автомобиля «ВАЗ-2107» мужчину из Абхазии. Его передали его сотрудникам полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Напомним, 12 сентября в 18:15 в Южный спасотряд МЧС обратился мужчина. Он сообщил, что его другу стало плохо в походе в районе Ачипсинских водопадов в Сочи. У потерпевшего упал сахар в крови, дальше передвигаться самостоятельно он не мог. Спасатели Краснополянского и Хостинского подразделения ЮРПСО выдвинулись в сторону горы Ачишхо. Тут они обнаружили группу туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU