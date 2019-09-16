2019-09-16T10:51:22+03:00
Происшествия

Краснодарские полицейские в Москве задержали похитителя дорогих часов из раздевалки фитнес-клуба

Добычей злоумышленника стали ценности на 900 тысяч рублей
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Похититель приехал в Краснодар из МосквыПохититель приехал в Краснодар из Москвы
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Краснодарские полицейские раскрыли кражу швейцарских часов посетителей одного из фитнес-центров на улице Кузнечной. В августе в раздевалку пробрался неизвестный и, взломав шкафчики для хранения вещей, похитил ценности.

В результате два краснодарских бизнесмена, в том числе и директор компании-застройщика, лишись швейцарских часов марок Audemars Piguet и Glycine. Ущерб пострадавшие оценили в 900 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело о краже и смогли найти вора.

На помощь сыщикам пришли записи с камер видеонаблюдения. Они увидели, что предполагаемый преступник уехал из фитнес-клуба на такси, а за поездку расплатился картой своей знакомой. Следы привели полицейских в Москву где были найдены злоумышленник и часы.

- В ходе служебной командировки стражи правопорядка задержали разыскиваемого гражданина, которым оказался ранее не судимый 21-летний житель столицы России. Молодой человек признался в содеянном, при этом похищенным чужим имуществом распорядиться он не успел и выдал его правоохранителям, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Швейцарские часы вернули владельцам, а злоумышленник заключен под стражу. Ему грозит до шести лет в колонии. Расследование продолжается.

Напомним, что краснодарские полицейские также нашли похитителя коллекции часов футболиста Ари. Нападающий «Краснодара» не досчитался спортсмен 12 часов. Общая сумма ущерба оценивалась потерпевшим в 23 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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