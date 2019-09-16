На Кубани 500 девятиклассников сдадут ГИА в резервные дни дополнительного периода

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-16T13:54:06+03:00

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В резервные дни дополнительного периода ГИА сдадут 458 девятиклассников из 28 муниципальных образовании Краснодарского края.

- Сегодня школьники сдавали русский язык, 17 сентября пройдет ГИА-9 по истории, биологии и географии, 18 сентября – по математике, 19 сентября – по обществознанию, химии, информатике и ИКТ. 20 сентября – день сдачи экзаменов по иностранному языку, 21 сентября – по всем учебным предметам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

За девятиклассниками будут следить 45 членов ГЭК и около ста общественных наблюдателей. В резервные сдают экзамены выпускники, у которых совпали даты проведения ГИА в дополнительный период.

Напомним, в Новороссийске на «Малой Земле» пройдет историческая реконструкция. Об этом рассказал Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU