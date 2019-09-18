2019-09-18T12:17:13+03:00
Происшествия

В санатории Анапы, где мать избивала сына, проведут проверку

Женщина приехала на курорт не лечить сына, а отдыхать
Александра ПОДУШКО
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В санатории Анапы, где мать избивала сына, проведут проверкуВ санатории Анапы, где мать избивала сына, проведут проверку
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В санатории Анапы отдыхающие не могли спать из-за непонятного шума, который доносился каждую ночь. Пациенты решили разобраться и выяснить, где находится источник звуков.

- Вместе с администратором корпуса удалось определить, что в одном из номеров проживает мать и ее 30-летний сын-инвалид. Санаторий специализируется на лечении больных с ДЦП. Как оказалось, женщина приехала из Магадана. Когда отдыхающие заглянули в их комнату, то увидели парня на полу. Он лежал голый, его ноги были связаны, - сообщает «Регион Online».

Свидетели инцидента вызвали сотрудников правоохранительных органов и написали заявление о жестоком обращении с инвалидом. На следующий день в санаторий должен был явиться участковый, но его не видели.

Сотрудники полиции зафиксировали вызов в санаторий, а заместитель главного врача дал распоряжение отселить мать с сыном инвалидом подальше от других пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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