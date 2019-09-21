В Новороссийске пропала 15-летняя школьница

СЕГОДНЯ 09:01 2019-09-21T09:01:54+03:00

Зина Троицкая приехала в город на автобусе и исчезла

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В Новороссийске вторые сутки ищут 15-летнюю школьницу Зинаиду Троицкую. Девочка спортивного телосложения приехала в город на рейсовом автобусе и пропала.

lizaalert_kk Внимание! #Пропал подросток! #Троицкая Зинаида Алексеевна, 15 лет (2004 г.р.), г. #Новороссийск, #Краснодарский_край 19 сентября 2019 года приехала в город на автобусе. Приметы: рост 160 см, спортивного телосложения, волосы темно-бордовые, очень короткое каре, глаза светло-карие. Особые приметы: тату на левой руке около большого пальца: контур сердечка. Одежда: красная клетчатая рубашка, черные штаны с лампасами, белые кроссовки. С собой: темно-серый джинсовый рюкзак.

Приметы подростка: рост 160 см, волосы темно-бордовые, очень короткое каре, глаза светло-карие.

Она была одета в красную клетчатую рубашку,брюки с лампасами и белые кроссовки. При себе имела темно-серый джинсовый рюкзак.

Всех, кто знает, где может находиться Зина Троицкая, просят звонить по телефону поисковиков "Лиза Алерт" - 88007005452 или 112.

Напомним, пропавшую 15-летнюю школьницу из Краснодара нашли живой в Томске спустя пять дней поисков. Напомним, 14 сентября она должна была приехать в школу №10 на улице Колхозной. Но ни педагоги, ни одноклассники ее не видели. Родители забили тревогу - за помощью обратились в полицию, а затем к поискам подключились волонтеры из отряда «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU