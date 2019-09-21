В Новороссийске пропала 15-летняя школьница
В Новороссийске вторые сутки ищут 15-летнюю школьницу Зинаиду Троицкую. Девочка спортивного телосложения приехала в город на рейсовом автобусе и пропала.
Приметы подростка: рост 160 см, волосы темно-бордовые, очень короткое каре, глаза светло-карие.
Она была одета в красную клетчатую рубашку,брюки с лампасами и белые кроссовки. При себе имела темно-серый джинсовый рюкзак.
Всех, кто знает, где может находиться Зина Троицкая, просят звонить по телефону поисковиков "Лиза Алерт" - 88007005452 или 112.
Напомним, пропавшую 15-летнюю школьницу из Краснодара нашли живой в Томске спустя пять дней поисков. Напомним, 14 сентября она должна была приехать в школу №10 на улице Колхозной. Но ни педагоги, ни одноклассники ее не видели. Родители забили тревогу - за помощью обратились в полицию, а затем к поискам подключились волонтеры из отряда «Лиза Алерт».
ИСТОЧНИК KP.RU