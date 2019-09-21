В Краснодаре эвакуировали 500 человек из-за забытой в «Ашане» коробки
Инцидент произошел в Краснодаре около часа дня в субботу, 21 сентября. В магазине посетители обнаружили подозрительную коробку. В торговый центр в тот же момент были вызваны спасатели и полиция. Служба безопасности эвакуировала 500 человека. Выяснилось, что почтовую коробку забыла покупательница магазина.
По камерам видеонаблюдения владелица коробки была идентифицирована. А позже полицейские связались с ней и попросили вернуться в магазин за забытой вещью.
- Ничего подозрительного в содержимом коробки не было, - прокомментировали "КП"- Кубань" в пресс-службе УМВД по Краснодару.
Женщина вскоре сама заехала за коробкой.
Напомним, сегодня, 21 сентября, Краснодар отмечает День города. Торжества продолжатся завтра, в воскресенье, 22 сентября. Жителей и гостей города ждет тройной салют и концерт со звездами отечественной эстрады.
ИСТОЧНИК KP.RU