В Краснодаре эвакуировали 500 человек из-за забытой в «Ашане» коробки

СЕГОДНЯ 19:43 2019-09-21T19:43:42+03:00

Выяснилось, что на кассе ее забыла одна из посетительниц магазина

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Инцидент произошел в Краснодаре около часа дня в субботу, 21 сентября. В магазине посетители обнаружили подозрительную коробку. В торговый центр в тот же момент были вызваны спасатели и полиция. Служба безопасности эвакуировала 500 человека. Выяснилось, что почтовую коробку забыла покупательница магазина.

По камерам видеонаблюдения владелица коробки была идентифицирована. А позже полицейские связались с ней и попросили вернуться в магазин за забытой вещью.

- Ничего подозрительного в содержимом коробки не было, - прокомментировали "КП"- Кубань" в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Женщина вскоре сама заехала за коробкой.

Напомним, сегодня, 21 сентября, Краснодар отмечает День города. Торжества продолжатся завтра, в воскресенье, 22 сентября. Жителей и гостей города ждет тройной салют и концерт со звездами отечественной эстрады.

ИСТОЧНИК KP.RU