2019-10-09T15:27:31+03:00
Происшествия

В Краснодаре потушили пожар в кафе парка «Солнечный остров»

По предварительным данным, никто не пострадал [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: instagram.com/ksyu_votechkovaФото: instagram.com/ksyu_votechkova
Изменить размер текста:

Спасатели ликвидировали возгорание в кафе «Адмирал», что находится в парке «Солнечный остров».

- В 13:35 пожар полностью потушен. Предварительно, пострадавших нет, - сообщают «КП» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Причины возгорания теперь будут выяснять эксперты.

Видео с места сгоревшего кафе "Адмирал".

Напомним, кафе загорелось утром 9 октября. Заявка о возгорании на улице Трамвайной в Краснодаре поступила на пульт дежурного МЧС в 11:26, уже через минуту к месту выехали пожарно-спасательные подразделения. В 11:33 по прибытии первых подразделений было установлено, что горит кафе, предварительно площадь 140 квадратных метров.

В 12:07 пожар локализовали на площади 140 квадратных метров. Из здания эвакуировали пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На развитие сельских территорий Кубань получит более 233 млн рублей
На Кубань прибыла техника для лесопожарных учреждений
ВТБ снизил ставку по рефинансированию ипотеки сторонних банков
«Краснодар Водоканал» поздравил ветеранов предприятия
Как экономить время в большом городе?
Президент подписал поправки в Налоговый Кодекс РФ
Прокуратура защитит права предпринимателей
На Кубани ведется работа по снижению административного давления на предпринимателей
В Каневском районе зафиксированы нарушения градостроительного кодекса
В Краснодаре осудили застройщика ЖК «Анит-Сити», от действий которого пострадали 184 человека
Автоинспекторы из Геленджика спасли жизнь полугодовалого ребенка
Сочинские полицейские проверили местные аптеки
На форуме «Дело за малым!» предприниматели смогут обсудить с менторами развитие своего бизнеса
Дети из всех регионов России отметят Всемирный день почты в «Орленке»
Кубань увеличила экспорт вина
В Новороссийске будут судить главного бухгалтера агрофирмы «Мысхако»
135 автомобилей эвакуировали за один день с выделенных полос Краснодара
Краснодарские врачи удалили опухоль из кишки через небольшой разрез
В Адыгее бывшего курсанта летного училища осудили на 2,5 года за разбойные нападения
Корнелиу Робу назначен главой комитета АФК по Supply Chain Finance
На Кубани проходит марафон «Чистые берега Краснодарского края»
В Краснодаре на припаркованный автомобиль с 17-го этажа скинули телевизор
В Краснодаре на интерактивную карту нанесли информацию о ямочном ремонте улиц города
В Краснодаре локализовали пожар в баре «Адмирал»
В финал регионального конкурса национальной премии Russian Event Awards вышла «Атамань»
В Темрюкском районе в аварии пострадал 2-летний малыш
В Прикубанском округе Краснодара мужчина грабил дачи