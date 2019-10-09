В Краснодаре потушили пожар в кафе парка «Солнечный остров»
Спасатели ликвидировали возгорание в кафе «Адмирал», что находится в парке «Солнечный остров».
- В 13:35 пожар полностью потушен. Предварительно, пострадавших нет, - сообщают «КП» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Причины возгорания теперь будут выяснять эксперты.
Видео с места сгоревшего кафе "Адмирал".
Напомним, кафе загорелось утром 9 октября. Заявка о возгорании на улице Трамвайной в Краснодаре поступила на пульт дежурного МЧС в 11:26, уже через минуту к месту выехали пожарно-спасательные подразделения. В 11:33 по прибытии первых подразделений было установлено, что горит кафе, предварительно площадь 140 квадратных метров.
В 12:07 пожар локализовали на площади 140 квадратных метров. Из здания эвакуировали пять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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