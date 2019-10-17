В Краснодаре 18 октября заработает трамвайный маршрут № 1

СЕГОДНЯ 12:48 2019-10-17T13:28:33+03:00

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В Краснодаре 18 октября на трамвайный маршрут № 1 выйдут 9 трамваев, 4 из них - это поступившие в Краснодар с Усть-Катавского вагоностроительного завода.

- Маршрут пройдет по самому загруженному участку. Транспорт поедет от улицы Декабристов по Достоевского, Красных Зорь, Островского, Клинической, Колхозной, Офицерской, Коммунаров, Гоголя, до Железнодорожного вокзала «Краснодар-I», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Трамвайный маршрут № 1 представили 7 октября. Он начнет работать в пятницу, 18 октября. Первый трамвай отправится в 05:47, а последний вернется в Восточное трамвайное депо в 23:16.

Напомним, в Краснодаре застройщик передал мэрии города участки под строительство 2 школ и 3 детсадов. Это территории в строящемся поселке «Кубанский стан». Реализация проекта займет от 7 до 10 лет. Здесь будут жить более 13 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU