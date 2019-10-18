2019-10-18T12:12:24+03:00
Общество

В парке «Краснодар» снова зацвел шалфей

Об этом сообщили на официальной страничке зеленой зоны [фото]
Александра ПОДУШКО
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Фото: instagram.com/officialparkkrasnodarФото: instagram.com/officialparkkrasnodar
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В парке «Краснодар» посадили шалфей - клумбы вновь стали похожи на фиолетовое море. Об этом сообщили на официальной страничке зеленой зоны в инстаграм.

- Очередное цветение шалфея для маленьких крылатых жителей парка и для нас с вами, друзья, - написали в официальном сообществе.

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

Напомним, шалфей в парке «Краснодар» зацвел в середине мая и тут же стал главной фотолокацией города. Ради красивой фотосессии или обычного селфи посетители немилосердно вытаптывали растение.

3 июня шалфей убрали. Одни говорили, что это из-за любителей необычных кадров, другие высказали мнение, что данные работы – просто сезонная смена растений.

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

И вот в середине октября в парке снова появилось фиолетовое море. Остается надеется, что в этот раз граждане будут более милосердны к растению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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