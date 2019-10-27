Жительница Кубани заплатит 550 тысяч рублей за изувеченное разбитым стаканом лицо

27 Окт. 12:31 2019-10-27T12:31:58+03:00

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Жительница Апшеронска Ирина Малышева получит 550 тысяч рублей компенсации за увечья, которые ей на несла Лариса Ливанова. Инцидент произошел летом прошлого года в одном из кафе. Между женщинами возник конфликт, во время которого одни из них ударила оппонентку стаканом, а затем разбившимся стеклом порезала ей лицо.

Ранее суд признал Ларису Ливанову виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил ее к трем годам условно.

24 октября Краснодарский краевой суд постановил взыскать с виновницы 550 тысяч рублей: 300 тысяч рублей на лечение, 200 тысяч компенсации морального и 50 тысяч рублей на расходы.

- Я думаю, что история с Ливановой практически закончилась, больше не будет выматывающих судебных заседаний, слез, нервов. Но во всем этом меня поразило бездушие, злость и эгоизм Ларисы и ее окружения. Не желаю ей такое пережить. Извинилась она только после смены адвоката, за несколько дней до вынесения приговора, - рассказала Ирина Малышева.

Восстановительную операцию пострадавшая делала в Германии, благодаря поддержке жены футболиста Павла Мамаева Аланы, которая нашла подходящую клинику, сопроводила Ирину и взяла на себя внушительную часть расходов.

ИСТОЧНИК KP.RU