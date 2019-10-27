Жительница Кубани заплатит 550 тысяч рублей за изувеченное разбитым стаканом лицо
Жительница Апшеронска Ирина Малышева получит 550 тысяч рублей компенсации за увечья, которые ей на несла Лариса Ливанова. Инцидент произошел летом прошлого года в одном из кафе. Между женщинами возник конфликт, во время которого одни из них ударила оппонентку стаканом, а затем разбившимся стеклом порезала ей лицо.
Ранее суд признал Ларису Ливанову виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил ее к трем годам условно.
24 октября Краснодарский краевой суд постановил взыскать с виновницы 550 тысяч рублей: 300 тысяч рублей на лечение, 200 тысяч компенсации морального и 50 тысяч рублей на расходы.
- Я думаю, что история с Ливановой практически закончилась, больше не будет выматывающих судебных заседаний, слез, нервов. Но во всем этом меня поразило бездушие, злость и эгоизм Ларисы и ее окружения. Не желаю ей такое пережить. Извинилась она только после смены адвоката, за несколько дней до вынесения приговора, - рассказала Ирина Малышева.
Восстановительную операцию пострадавшая делала в Германии, благодаря поддержке жены футболиста Павла Мамаева Аланы, которая нашла подходящую клинику, сопроводила Ирину и взяла на себя внушительную часть расходов.
ИСТОЧНИК KP.RU