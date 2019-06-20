2019-06-20T16:34:35+03:00
Общество

В Апшеронске женщина, изувечившая разбитым стаканом девушку, получила три года условно

Спустя год после инцидента в кафе Ирина Малышева продолжает лечение [осторожно, шокирующие фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Порезы глубиной около сантиметра задели лицевой нерв, однако осужденная не спешит компенсировать ущерб.Порезы глубиной около сантиметра задели лицевой нерв, однако осужденная не спешит компенсировать ущерб.
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О том злополучном вечере около кафе-караоке «Спутник» в Апшеронске Ирина Малышева не забудет никогда. Об этом ей напоминают шрамы на лице. Напомним, вечером 17 июня 2018 года после ссоры с одной из посетительниц девушке изрезали лицо разбитым стаканом. Порезы были глубиной около сантиметра, из-за чего она не могла есть, пить, даже разговаривала с трудом. А все потому, что был задет лицевой нерв. У Ирины даже начало садиться зрение.

Первые дни после инцидента Ирина не могла посмотреть на себя в зеркало.

Первые дни после инцидента Ирина не могла посмотреть на себя в зеркало.

После того, как девушка поделилась своей трагедией в Сети, Алана Мамаева лично связалась с Ириной и предложила свою помощь. Именно она нашла специалиста в Германии и договорилась с ним о бесплатной операции. Более того, перелет в Берлин и обратно Алана Мамаева оплатила сама.

Узнав о трагедии Ирины, Алана Мамаева лично связалась с девушкой и предложила свою помощь.

Узнав о трагедии Ирины, Алана Мамаева лично связалась с девушкой и предложила свою помощь.

В Германии ей сделали сложную реконструкцию лицевого нерва, который взяли с ноги. Операция длилась четыре часа и прошла успешно.

Чтобы девушка вновь могла улыбаться, хирургам пришлось ей сделать пересадку нерва из ноги.

Чтобы девушка вновь могла улыбаться, хирургам пришлось ей сделать пересадку нерва из ноги.

Чуть больше трех недель девушка вместе с Аланой находились в немецкой клинике, а затем вернулась домой. Перед отлетом ей сделали заключительную замену стрипов для швов, восстановление нерва, по словам медиков, проходит гладко и по плану. Кроме того, девушке установили стент в почках. На родине Ирину уже наблюдали краснодарские медики.

Фото во время операции (слева) и через год после хирургического вмешательства.

Фото во время операции (слева) и через год после хирургического вмешательства.

Пока девушка проходила лечение, ее защитник Валентина Перебякина добивалась того, чтобы к уголовной ответственности привлекли всех виновных. В тот вечер, по ее словам, около кафе находилось несколько человек, однако подозреваемой по уголовному делу проходила лишь Лариса Л. Именно она и предстала перед законом. Как удалось узнать «КП» - Кубань», суд, выслушав обе стороны, признал женщину виновной в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью».

Обидчица Ирины Малышевой отделалась условным сроком.

Обидчица Ирины Малышевой отделалась условным сроком.

- Подсудимая частично признала свою вину, раскаялась в содеянном, на учете у врачей нарколога и психиатра не состояла, ранее не была судима, положительно характеризовалась по месту жительства и работы. Кроме того, она частично возместила моральный ущерб. В итоге суд приговорил ее в трем годам условно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Апшеронском районном суде.

Компенсировать нанесенный ущерб полностью осужденная не торопится.

- На данный момент Ирине были перечислены лишь 200 тысяч рублей. Конечно, на лечение было потрачено гораздо больше, - поясняет «Комсомольской правде» - Кубань» защитник Валентина Перебякина. - Гражданский иск был выделен в отдельное производство. Судебный процесс уже идет. В счет будущего лечения Ирине необходимо около 450 тысяч рублей. И также будем просить выплатить 1,5 миллиона рублей морального вреда.

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Когда посетители заведения выбежали на крики, то увидели страшную картину. Ирина стояла с окровавленным лицом, руками она пыталась закрыть раны. Девушку повели умываться, вызвали ей скорую, а в этот момент от компании и след простыл – дамы уехали на такси (читайте далее)

Жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева оплатила изувеченной девушке поездку в Берлин

31 июля Ирина Малышева, изувеченная в кафе Апшеронска, вылетела в Берлин. Там девушке предстоит встретиться с пластическим хирургом Нектариосом Зинисом. Именно этот специалист согласился помочь Ирине абсолютно безвозмездно – ей нужно только приехать и как можно скорее (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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