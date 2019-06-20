В Апшеронске женщина, изувечившая разбитым стаканом девушку, получила три года условно

О том злополучном вечере около кафе-караоке «Спутник» в Апшеронске Ирина Малышева не забудет никогда. Об этом ей напоминают шрамы на лице. Напомним, вечером 17 июня 2018 года после ссоры с одной из посетительниц девушке изрезали лицо разбитым стаканом. Порезы были глубиной около сантиметра, из-за чего она не могла есть, пить, даже разговаривала с трудом. А все потому, что был задет лицевой нерв. У Ирины даже начало садиться зрение.

Первые дни после инцидента Ирина не могла посмотреть на себя в зеркало.

После того, как девушка поделилась своей трагедией в Сети, Алана Мамаева лично связалась с Ириной и предложила свою помощь. Именно она нашла специалиста в Германии и договорилась с ним о бесплатной операции. Более того, перелет в Берлин и обратно Алана Мамаева оплатила сама.

Узнав о трагедии Ирины, Алана Мамаева лично связалась с девушкой и предложила свою помощь.

В Германии ей сделали сложную реконструкцию лицевого нерва, который взяли с ноги. Операция длилась четыре часа и прошла успешно.

Чтобы девушка вновь могла улыбаться, хирургам пришлось ей сделать пересадку нерва из ноги.

Чуть больше трех недель девушка вместе с Аланой находились в немецкой клинике, а затем вернулась домой. Перед отлетом ей сделали заключительную замену стрипов для швов, восстановление нерва, по словам медиков, проходит гладко и по плану. Кроме того, девушке установили стент в почках. На родине Ирину уже наблюдали краснодарские медики.

Фото во время операции (слева) и через год после хирургического вмешательства.

Пока девушка проходила лечение, ее защитник Валентина Перебякина добивалась того, чтобы к уголовной ответственности привлекли всех виновных. В тот вечер, по ее словам, около кафе находилось несколько человек, однако подозреваемой по уголовному делу проходила лишь Лариса Л. Именно она и предстала перед законом. Как удалось узнать «КП» - Кубань», суд, выслушав обе стороны, признал женщину виновной в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью».

Обидчица Ирины Малышевой отделалась условным сроком.

- Подсудимая частично признала свою вину, раскаялась в содеянном, на учете у врачей нарколога и психиатра не состояла, ранее не была судима, положительно характеризовалась по месту жительства и работы. Кроме того, она частично возместила моральный ущерб. В итоге суд приговорил ее в трем годам условно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Апшеронском районном суде.

Компенсировать нанесенный ущерб полностью осужденная не торопится.

- На данный момент Ирине были перечислены лишь 200 тысяч рублей. Конечно, на лечение было потрачено гораздо больше, - поясняет «Комсомольской правде» - Кубань» защитник Валентина Перебякина. - Гражданский иск был выделен в отдельное производство. Судебный процесс уже идет. В счет будущего лечения Ирине необходимо около 450 тысяч рублей. И также будем просить выплатить 1,5 миллиона рублей морального вреда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана поможет изувеченной в кафе девушке

Когда посетители заведения выбежали на крики, то увидели страшную картину. Ирина стояла с окровавленным лицом, руками она пыталась закрыть раны. Девушку повели умываться, вызвали ей скорую, а в этот момент от компании и след простыл – дамы уехали на такси (читайте далее)

Жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева оплатила изувеченной девушке поездку в Берлин

31 июля Ирина Малышева, изувеченная в кафе Апшеронска, вылетела в Берлин. Там девушке предстоит встретиться с пластическим хирургом Нектариосом Зинисом. Именно этот специалист согласился помочь Ирине абсолютно безвозмездно – ей нужно только приехать и как можно скорее (читайте далее)