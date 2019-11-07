2019-11-07T22:08:08+03:00
Происшествия

Рабочих, пострадавших при пожаре на нефтебазе Новороссийска, доставят в Краснодар

В Новороссийск направлены бригады службы санавиации
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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В результате возгорания в резервуаре подземного хранения нефтепродуктов на нефтебазе близ Новороссийска пострадали шесть рабочих. Сразу же после ЧП их госпитализировали в городскую больницу №1 города-героя.

- Для оказания медицинской помощи и консультаций пациентов в Новороссийск направлены бригады службы санавиации, - сообщают «КП» - Кубань» в минздраве региона. - Специалисты решили перевести пять пациентов в Краевую клиническую больницу №1 в Краснодаре.

Одного пострадавшего вертолетом уже доставили в кубанскую столицу.

- Самый тяжелый пока остается в больнице Новороссийска, - добавляют в кубанском минздраве.

Напомним, утром 7 ноября в одном из резервуаров произошел хлопок, после чего начался пожар. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров.

В результате ЧП пострадали 6 человек в возрасте от 22 до 35 лет. Они с ожогами различной степени тяжести были в больницу. СК проводит проверку по факту пожара на нефтебазе в Новороссийске. Возгорание могло произойти во время сварочных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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