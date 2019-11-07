Рабочих, пострадавших при пожаре на нефтебазе Новороссийска, доставят в Краснодар
В результате возгорания в резервуаре подземного хранения нефтепродуктов на нефтебазе близ Новороссийска пострадали шесть рабочих. Сразу же после ЧП их госпитализировали в городскую больницу №1 города-героя.
- Для оказания медицинской помощи и консультаций пациентов в Новороссийск направлены бригады службы санавиации, - сообщают «КП» - Кубань» в минздраве региона. - Специалисты решили перевести пять пациентов в Краевую клиническую больницу №1 в Краснодаре.
Одного пострадавшего вертолетом уже доставили в кубанскую столицу.
- Самый тяжелый пока остается в больнице Новороссийска, - добавляют в кубанском минздраве.
Напомним, утром 7 ноября в одном из резервуаров произошел хлопок, после чего начался пожар. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров.
В результате ЧП пострадали 6 человек в возрасте от 22 до 35 лет. Они с ожогами различной степени тяжести были в больницу. СК проводит проверку по факту пожара на нефтебазе в Новороссийске. Возгорание могло произойти во время сварочных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»