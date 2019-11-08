В Краснодаре суд наложил арест на нежилые помещения 17-го этажа дома по Промышленной

СЕГОДНЯ 13:19 2019-11-08T13:23:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Краснодарский краевой суд наложил арест на нежилые помещения 17-го этажа в многоэтажке по улице Промышленной, 33 в кубанской столице. Как стало известно, обеспечительные меры направлены на 27 помещений техэтажа многоэтажки. Их площадь составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

Также по решение суда собственникам нельзя вести строительство и реконструкцию существующих объектов недвижимости. Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии не может теперь совершить государственную регистрацию перехода права собственности на данные объекты недвижимости.

Напомним, жильцы ТСЖ «Покровский» утверждают, что ранее вход на технические этажи домов по улицам Промышленной, 33, Фабричной, 10 и Березанской, 89 от них закрыли. На 17 этаже срезали коммуникации, сделали новую разводку труб под жилые помещения. Это, по их мнению, нарушило систему теплоснабжения здания. Они пытаются доказать, что 17-й этаж в их домах является техническим и, соответственно, входит в общедомовую собственность.

Ранее также стало известно, что бывший глава депархитектуры Краснодара избежал ответственности за превышение полномочий. Следственный комитет вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Он подозревался в превышении полномочий, но избежал наказания в связи с истечением срока давности. Бывший чиновник признался следствию, что в 2008 году с нарушениями закона выдал разрешение на ввод в эксплуатацию трех домов по улицам Промышленной, 33, Фабричной, 10, и Березанской, 89.

ИСТОЧНИК KP.RU