Роспотребнадзор Кубани назвал причину отравления детей в Кропоткине
За медпомощью, по последним данным, обратились 65 школьников. Это учащиеся семи школ Кавказского района.
- Сейчас в стационарах района находятся 53 ребенка. Состояние всех детей удовлетворительное, - заверили «КП» - Кубань» в региональном Роспотребнадзоре. - По результатам проведенных лабораторных исследований у 36 человек выделен возбудитель кишечной инфекции - норовирус.
Для уточнения причин возникновения заболевания детей специалисты Роспотребнадзора провели отбор проб внешней среды (вода, пищевые продукты - Авт.) и обследовали персонал пищеблоков.
- Случаев заболевания в других образовательных учреждениях Кропоткина и Кавказского района не зарегистрировано, - добавляют в ведомстве.
Напомним, массовое отравление школьников произошло в Кропоткине 9 ноября. У всех, по имеющейся информации, схожие симптомы – тошнота, боль в желудке. После инцидента в школах Кубани проведут проверки качества питания.
Кроме того, специалисты кубанского Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование.
- В случае выявления нарушений, будем применять меры административного воздействия, вплоть до приостановления деятельности, - добавляют в Роспотребнадзоре края.
ИСТОЧНИК KP.RU
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