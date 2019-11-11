2019-11-11T14:02:55+03:00
Происшествия

Роспотребнадзор Кубани назвал причину отравления детей в Кропоткине

Количество обратившихся к врачу школьников увеличилось до 65
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Специалисты Роспотребнадзора проверили школьный пищеблок.Специалисты Роспотребнадзора проверили школьный пищеблок.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За медпомощью, по последним данным, обратились 65 школьников. Это учащиеся семи школ Кавказского района.

- Сейчас в стационарах района находятся 53 ребенка. Состояние всех детей удовлетворительное, - заверили «КП» - Кубань» в региональном Роспотребнадзоре. - По результатам проведенных лабораторных исследований у 36 человек выделен возбудитель кишечной инфекции - норовирус.

Для уточнения причин возникновения заболевания детей специалисты Роспотребнадзора провели отбор проб внешней среды (вода, пищевые продукты - Авт.) и обследовали персонал пищеблоков.

- Случаев заболевания в других образовательных учреждениях Кропоткина и Кавказского района не зарегистрировано, - добавляют в ведомстве.

Напомним, массовое отравление школьников произошло в Кропоткине 9 ноября. У всех, по имеющейся информации, схожие симптомы – тошнота, боль в желудке. После инцидента в школах Кубани проведут проверки качества питания.

Кроме того, специалисты кубанского Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование.

- В случае выявления нарушений, будем применять меры административного воздействия, вплоть до приостановления деятельности, - добавляют в Роспотребнадзоре края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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