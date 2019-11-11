2019-11-11T14:46:43+03:00
Происшествия

В кубанском Следкоме рассказали о расследовании массового отравления школьников в Кропоткине

На данный момент 13 детей выписали из больницы
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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После массового отравления в больнице до сих пор остаются 53 ребенка.После массового отравления в больнице до сих пор остаются 53 ребенка.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Кропоткинский межрайонный СО СКР по Краснодарскому краю продолжает расследование уголовного дела, которое возбудили после массового отравления детей.

Напомним, массовое отравление школьников произошло в Кропоткине 9 ноября. У всех детей были схожие симптомы – тошнота и сильная боль в желудке. В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что по результатам проведенных лабораторных исследований был выделен возбудитель кишечной инфекции - норовирус.

За медпомощью, по последним данным, обратились 65 школьников.

- На данный момент 13 школьников выписаны из лечебных учреждений, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Следователи провели осмотры мест происшествий в общеобразовательных школах Кропоткина и школе станицы Темижбекской Кавказского района, а также в комбинате школьного питания.

Правоохранители обнаружили и изъяли пробы обедов учащихся за последние несколько суток, а также документы на поставку продуктов питания в школы.

- Назначены судебные экспертизы, - добавляют в СУ СК по региону. - Проводятся следственные действия. Допрашиваются в качестве свидетелей родители пострадавших детей, работники учебных и медицинских учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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