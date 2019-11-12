СЕГОДНЯ 11:49 2019-11-12T11:49:58+03:00

После массового отравления в Кропоткине из стационара выписали 39 детей Фото: Архив "КП"

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За прошедшие сутки в больницы Кавказского района дети с кишечными явлениями не поступали. 12 ноября из стационара выписали еще 39 человек.

- На лечении остается 21 ребенок. Состояние всех школьников удовлетворительное. Продолжаются противоэпидемические мероприятия. За контактными пациентами следят врачи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Напомним, СК по Краснодарскому краю продолжает расследование уголовного дела, которое возбудили после массового отравления детей. У всех детей были схожие симптомы – тошнота и сильная боль в желудке. В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что по результатам проведенных лабораторных исследований был выделен возбудитель кишечной инфекции - норовирус. За помощью обратились 65 школьников.

- Назначены судебные экспертизы, - добавляют в СУ СК по региону. - Проводятся следственные действия. Допрашиваются в качестве свидетелей родители пострадавших детей, работники учебных и медицинских учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU