2019-11-13T22:23:18+03:00
Происшествия

Роспотребнадзор: у работника предприятия, поставлявшего питание в кубанские школы, обнаружен вирус

Сотрудника уже отстранили от работы
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

После массового отравления школьников в Кавказском районе специалисты Роспотребнадзора провели отбор проб, обследовали персонал пищеблоков, а также организаций, поставляющих продукты питания в школы. И вот стали известные результаты лабораторных исследований.

Как оказалось, у одного из сотрудников частного предприятия, поставлявшего продукты питания в школы, обнаружен вирус.

- У него выделена РНК норовируса, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном управлении Роспотребнадзора. - Данный сотрудник отстранен от работы. Деятельность организации приостановлена.

Все материалы по результатам проведенных проверок направлены в суд.

Напомним, массовое отравление школьников произошло в Кропоткине 9 ноября. За медпомощью обратились 65 школьников. У всех детей были схожие симптомы – тошнота, боль в желудке. После инцидента в школах Кубани провели проверки качества питания.

По последним данным, из стационара выписано 39 детей. Под наблюдением врачей остается 21 ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани массово ремонтируют старые лифты
На Кубани ветеран ВОВ получил новое жилье благодаря помощи сотрудников краевого следкома
В Краснодаре начали строительство нового детского сада
В торговом центре Краснодара задержали парня с человеческим черепом в рюкзаке
Онкослужба Краснодарского края получила более 5,5 тысяч единиц оборудования
В «Орлёнке» начались «Инженерные каникулы»
Королевский национальный балет Грузии выступит с уникальным танцевальным шоу «Огонь Грузии»
В Краснодаре открылся муниципальный центр развития предпринимательства
Кубань заняла третье место в стране по числу предпринимателей
«Нам ничего не угрожает»: Баскетболисты краснодарского «Локо» оказались в эпицентре наводнения в Венеции
В детскую поликлинику Краснодара поступила компьютерная техника
В Анапе разыскивают 16-летнюю Валерию Новикову
На улице Юннатов в Краснодаре изменят схему движения
В Отрадненском районе мужчина вырастил на огороде 137 кустов конопли
На Юге России и Северном Кавказе чаще всего встречаются фальшивые пятитысячные купюры
В Тимашевском районе водитель «ВАЗ 21074» сбил старушку
ВТБ расширяет количество безбумажных офисов
В Краснодаре нашли вандала, который испортил стену здания на улице Красной
В Сочи отреставрируют Зеленый театр парка «Ривьера»
В Геленджике пенсионер убедил мужчину взять кредит и не отдавать банку деньги
В Краснодаре пройдут соревнования на Кубок губернатора Кубани
В Краснодаре ищут пропавшую 16-летнюю девочку с татуировкой на левой ноге
В Ульяновской области житель Краснодарского края сбежал из колонии
В больнице Краснодара прошел мастер-класс по лазерной энуклеации аденомы предстательной железы