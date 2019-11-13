Роспотребнадзор: у работника предприятия, поставлявшего питание в кубанские школы, обнаружен вирус
После массового отравления школьников в Кавказском районе специалисты Роспотребнадзора провели отбор проб, обследовали персонал пищеблоков, а также организаций, поставляющих продукты питания в школы. И вот стали известные результаты лабораторных исследований.
Как оказалось, у одного из сотрудников частного предприятия, поставлявшего продукты питания в школы, обнаружен вирус.
- У него выделена РНК норовируса, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном управлении Роспотребнадзора. - Данный сотрудник отстранен от работы. Деятельность организации приостановлена.
Все материалы по результатам проведенных проверок направлены в суд.
Напомним, массовое отравление школьников произошло в Кропоткине 9 ноября. За медпомощью обратились 65 школьников. У всех детей были схожие симптомы – тошнота, боль в желудке. После инцидента в школах Кубани провели проверки качества питания.
По последним данным, из стационара выписано 39 детей. Под наблюдением врачей остается 21 ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU