Роспотребнадзор: у работника предприятия, поставлявшего питание в кубанские школы, обнаружен вирус

13 Нояб. 22:23 2019-11-13T22:23:18+03:00

Сотрудника уже отстранили от работы

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После массового отравления школьников в Кавказском районе специалисты Роспотребнадзора провели отбор проб, обследовали персонал пищеблоков, а также организаций, поставляющих продукты питания в школы. И вот стали известные результаты лабораторных исследований.

Как оказалось, у одного из сотрудников частного предприятия, поставлявшего продукты питания в школы, обнаружен вирус.

- У него выделена РНК норовируса, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном управлении Роспотребнадзора. - Данный сотрудник отстранен от работы. Деятельность организации приостановлена.

Все материалы по результатам проведенных проверок направлены в суд.

Напомним, массовое отравление школьников произошло в Кропоткине 9 ноября. За медпомощью обратились 65 школьников. У всех детей были схожие симптомы – тошнота, боль в желудке. После инцидента в школах Кубани провели проверки качества питания.

По последним данным, из стационара выписано 39 детей. Под наблюдением врачей остается 21 ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU