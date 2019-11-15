На территории Кубани продолжают тушить 6 лесных пожаров
На территории Краснодарского края действуют 6 лесных пожаров общей площадью порядка 63, 9 га. Еще вчера было только четыре, за ночь их количество увеличилось.
- Четыре очага специалистам экстренных служб удалось потушить, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.
Три пожара площадью 45 га действуют в Мостовском лесничестве, в Туапсинском – два очага, и в Афипском - один.
Напомним, в Северском районе ликвидировали все очаги природных пожаров. В Афипском лесничестве осуществляется постоянное патрулирование сотрудников лесничеств и лесопожарных формирований Кубани с целью предотвращения возникновения новых очагов возгорания лесной подстилки.
ИСТОЧНИК KP.RU