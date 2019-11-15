На территории Кубани продолжают тушить 6 лесных пожаров

СЕГОДНЯ 10:17 2019-11-15T10:17:29+03:00

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На территории Краснодарского края действуют 6 лесных пожаров общей площадью порядка 63, 9 га. Еще вчера было только четыре, за ночь их количество увеличилось.

- Четыре очага специалистам экстренных служб удалось потушить, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Три пожара площадью 45 га действуют в Мостовском лесничестве, в Туапсинском – два очага, и в Афипском - один.

Напомним, в Северском районе ликвидировали все очаги природных пожаров. В Афипском лесничестве осуществляется постоянное патрулирование сотрудников лесничеств и лесопожарных формирований Кубани с целью предотвращения возникновения новых очагов возгорания лесной подстилки.

ИСТОЧНИК KP.RU