В отношении краснодарских перевозчиков возбудили дело о сговоре

СЕГОДНЯ 20:06 2019-11-15T20:06:57+03:00

Их могут обвинить в необоснованном повышении цены на проезд

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От жителей Краснодара в городское отделение УФАС России поступили многочисленные жалобы на городских перевозчиков. Их недовольство вызвало повышение стоимости проезда в городском транспорте. В результате, было возбуждено дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.

- В частности, п. 1 ч. 1 ст. 11 признает картелем и запрещает соглашения между субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном рынке, если они приводят или могут привести к установлению или поддержанию цен, скидок, надбавок и наценок, - рассказали «КП» - Кубань» в Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю.

Напомним, вслед за трамвайно-троллейбусным управлением Краснодара частные перевозчики объявили о подорожании стоимости проезда. С 8 июля 2019 года горожане стали платить за одну поездку 28 рублей вместо 26.

Одновременное повышение стоимости услуг, по словам сотрудников УФАС, содержит признаки антиконкурентного соглашения, заключенного между перевозчиками, работающими на одном рынке.

По итогам расследования будет принято процессуальное решение о наличии или отсутствии нарушения антимонопольного законодательства.

Также в Краснодаре с 1 ноября сразу на 90 рублей подорожали льготные проездные.

ИСТОЧНИК KP.RU