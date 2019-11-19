2019-11-19T11:30:51+03:00
Общество

В краснодарском аэропорту отменили самолеты в Кишинев

Рейсы убрали из зимнего расписания
Варвара ДЫМ
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Рейсы обещают вернуть с июняРейсы обещают вернуть с июня
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Несколько лет из Краснодара в столицу МолдовыКишинев, можно было улететь. Самолеты отправлялись два раз в неделю. Но сейчас из расписания рейсы пропали.

- Регулярные рейсы авиакомпании «Air Moldova» из Краснодара в Кишинев выполнялись согласно расписанию весенне-летнего периода навигации, - пояснили в пресс-службе Международного аэропорта «Краснодар». - Крайний рейс вылетел из Краснодара 26 октября. В осенне-зимнем сезоне авиакомпания не продлевала расписание полетов из Краснодара в Кишинев.

В пресс-службе пояснили, что авиакомпания может возобновить график полетов с июня 2020 года.

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Прямые рейсы будут выполняться два раза в неделю - каждые понедельник и четверг. Время вылета самолета из Анапы в 14:10. Аэропорт города-курорта встретит первое воздушное судно из Еревана традиционной церемонией - «водной аркой» (продолжение)

Куда можно улететь из аэропортов Краснодарского края без пересадки

Самая широкая международная сеть рейсов у аэропорта Краснодара. Чаще всего рейсы отправляются в Турцию, но есть и более экзотичные варианты (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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