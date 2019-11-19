В краснодарском аэропорту отменили самолеты в Кишинев
Несколько лет из Краснодара в столицу Молдовы – Кишинев, можно было улететь. Самолеты отправлялись два раз в неделю. Но сейчас из расписания рейсы пропали.
- Регулярные рейсы авиакомпании «Air Moldova» из Краснодара в Кишинев выполнялись согласно расписанию весенне-летнего периода навигации, - пояснили в пресс-службе Международного аэропорта «Краснодар». - Крайний рейс вылетел из Краснодара 26 октября. В осенне-зимнем сезоне авиакомпания не продлевала расписание полетов из Краснодара в Кишинев.
В пресс-службе пояснили, что авиакомпания может возобновить график полетов с июня 2020 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из аэропорта Анапы откроются рейсы в Ереван
Прямые рейсы будут выполняться два раза в неделю - каждые понедельник и четверг. Время вылета самолета из Анапы в 14:10. Аэропорт города-курорта встретит первое воздушное судно из Еревана традиционной церемонией - «водной аркой» (продолжение)
Куда можно улететь из аэропортов Краснодарского края без пересадки
Самая широкая международная сеть рейсов у аэропорта Краснодара. Чаще всего рейсы отправляются в Турцию, но есть и более экзотичные варианты (продолжение)
ИСТОЧНИК KP.RU