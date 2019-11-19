В краснодарском аэропорту отменили самолеты в Кишинев

СЕГОДНЯ 11:30 2019-11-19T11:30:51+03:00

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Несколько лет из Краснодара в столицу Молдовы – Кишинев, можно было улететь. Самолеты отправлялись два раз в неделю. Но сейчас из расписания рейсы пропали.

- Регулярные рейсы авиакомпании «Air Moldova» из Краснодара в Кишинев выполнялись согласно расписанию весенне-летнего периода навигации, - пояснили в пресс-службе Международного аэропорта «Краснодар». - Крайний рейс вылетел из Краснодара 26 октября. В осенне-зимнем сезоне авиакомпания не продлевала расписание полетов из Краснодара в Кишинев.

В пресс-службе пояснили, что авиакомпания может возобновить график полетов с июня 2020 года.

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Куда можно улететь из аэропортов Краснодарского края без пересадки

Самая широкая международная сеть рейсов у аэропорта Краснодара. Чаще всего рейсы отправляются в Турцию, но есть и более экзотичные варианты (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU