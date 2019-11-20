СЕГОДНЯ 11:18 2019-11-20T11:18:07+03:00

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 9-летней девочки Фото: Архив "КП"

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В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 9-летней девочки (ч.3 ст.30, пп.«в,к» ч.2 ст.105 УК РФ).

Сообщение о том, что Лиза Набойченко из хутора Родниковского пропала, поступило в полицию 19 ноября. По данному факту было организовано проведение доследственной проверки. Девочку искали сотрудники полиции, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и местные жители.

Вскоре школьницу нашли. Он все это время находилась в выгребной яме на территории местного дома культуры. Девочку доставили в больницу, где ей оказывается необходимая помощь.

- На теле ребенка нашли телесные повреждения. Следователем по данному факту незамедлительно было возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, совершившего преступление, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU