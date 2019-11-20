В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 9-летней девочки
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 9-летней девочки (ч.3 ст.30, пп.«в,к» ч.2 ст.105 УК РФ).
Сообщение о том, что Лиза Набойченко из хутора Родниковского пропала, поступило в полицию 19 ноября. По данному факту было организовано проведение доследственной проверки. Девочку искали сотрудники полиции, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и местные жители.
Вскоре школьницу нашли. Он все это время находилась в выгребной яме на территории местного дома культуры. Девочку доставили в больницу, где ей оказывается необходимая помощь.
- На теле ребенка нашли телесные повреждения. Следователем по данному факту незамедлительно было возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, совершившего преступление, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU